В Белгороде прокуратура требует ужесточить приговор главе ЧВК «Ястреб»

В Белгородский райсуд Белгородской области поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор руководителю частной военной компании «Ястреб» Алексею Марущенко, который получил 18 лет колонии строгого режима за мошенничество, организацию убийства, похищение людей, превышение должностных полномочий с применением пыток, вымогательство и другие преступления (ст. 159, 105, 126, 286, 163 УК РФ). Это следует из картотеки дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В прениях обвинение запрашивало для него наказание в виде лишения свободы на 20 лет. Основное обвинение Марущенко связано с обманом 89 желающих заключить контракты с Министерством обороны РФ. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами убеждал приходящих в военкомат, что военнослужащие подписывают соглашения с Минобороны лишь формально, а на деле они будут служить в «Ястребе», что принесет им гораздо больше денег и «освободит от армейских проблем».

Всего таким образом злоумышленники похитили более 8,8 млн руб. Тех, кто подвергал руководство ЧВК критике, похищали и пытали. Рядового Рашида Аджиева и вовсе убили.

До передачи дела в суд Марущенко заключил сделку со следствием и признал вину. Как пишет «Ъ», в апелляционном представлении прокуратура указала, что суд первой инстанции не учел факт совершения преступлений в отношении добровольцев, заключивших контракты на службу в штурмовых подразделениях. Таким образом, по мнению ведомства, Марущенко вредил не только их личным интересам, но и «препятствовал проведению самой специальной военной операции».

Владимир Зоркий