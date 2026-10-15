Данные перешли из облака в дым

«Я писала в поддержку в тот же вечер. Сначала мне отвечали: да, такая вот авария, восстанавливайте из бэкапа данные. Потом вообще перестали отвечать. А это равно — не ждите, что вообще что-то восстановится. Наша аудитория просто не может перейти никуда, чтобы оставить заявку, посмотреть программы. То есть нет ничего, и в этом плане мы сейчас сильно проигрываем конкурентам, потому что у них все работает. Самое главное — это временной ресурс. То есть вместо того, чтобы развивать дальше и заниматься другими задачами, мы вынуждены сейчас просто остановить многие процессы и усиленно все время бросать на то, чтобы вообще с нуля сайт писать. То есть заново фотографии все доставать, опять же с Яндекс Диска, там тоже все в облаке были фотографии, которые у нас на сайте».