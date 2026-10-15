Данные перешли из облака в дым
Как пользователи и малый бизнес справляются с последствиями атак на дата-центры
Утраченные фотографии, документы и клиенты. Серия недавних атак беспилотников на дата-центры Яндекса сказывается не только на самой корпорации. “Ъ FM” узнал, как частные пользователи и малый бизнес справляются с последствиями.
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С 8 по 11 октября беспилотники атаковали три дата-центра Яндекса в Рязани, Калуге и Владимире. В итоге практически вся экосистема компании оказалась повреждена. Пассажиры и водители перестали видеть друг друга в приложении «Яндекс Go», пользователи не могли вывести деньги со счета «Яндекс Пэй», а телевизоры со встроенной «Алисой» выдавали сообщения об ошибке. Трудности не обошли стороной и «Яндекс Диск». Маргарита хранила фотографии и документы исключительно на нем, а теперь говорит об этом с досадой:
«Мы с мужем с музыкой связаны, оба дирижера. Очень много файлов по работе, что с музыкой, что с документами: записи, концерты, фонограммы. Все хранить на компьютере просто невозможно, естественно, мы куда-то их сгружали. И также помимо того, что там есть документы, там есть наши личные фото, видео. И в итоге в течение уже трех дней мы выкачиваем. И если битый файл, то загрузка останавливается полностью, и мы целый день каждые 15-20 минут подходим к компьютеру и его перезапускаем. Мы, конечно, уповаем на то, что, когда это, возможно, восстановится, мы это сможем достать».
Сбои коснулись и сторонних платформ, зависящих от инфраструктуры Яндекса. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к Wildberries, «Циану», «Авто.ру».
Впрочем, в компании уже заявили, что доступ к сервисам постепенно восстанавливается. Но на деле вернуть удается не все.
Из-за серии атак на дата-центры некоторые предприниматели лишились основного канала продаж, собственного сайта. С такой проблемой столкнулся и основатель лектория «Люмус» Егор Сартаков. Сайт лег, а восстановление может затянуться, рассказывает он:
«Оказалось, что данные нашего сайта хранились в том самом дата-центре, который теперь уже не существует. В этих условиях Яндекс сказал: «Полное восстановление ожидается к 2029 году». При этом они не могут гарантировать, что данные вообще сохранились. Все данные об уже проданных экскурсиях и лекциях, которые только состоятся — они пропали. Лекции были выставлены на сайте уже до декабря. На сегодняшний день я не знаю, и теперь уже точно не смогу узнать, сколько билетов на какую лекцию продано. Может так статься, что билетов будет продано больше, чем аудитория или чем музей может вместить».
При этом официально Яндекс сроки восстановления не сообщает. В пресс-службе компании заявили “Ъ FM”, что специалисты продолжают работу по стабилизации всех сервисов.
Впрочем, некоторые все же остаются без надежды на восстановление. Сайту Алены Жигановой, основательницы компании Pro Adventure, было десять лет, от него не осталось практически ничего. Теперь приходится создавать новый с нуля, говорит она:
«Я писала в поддержку в тот же вечер. Сначала мне отвечали: да, такая вот авария, восстанавливайте из бэкапа данные. Потом вообще перестали отвечать. А это равно — не ждите, что вообще что-то восстановится. Наша аудитория просто не может перейти никуда, чтобы оставить заявку, посмотреть программы. То есть нет ничего, и в этом плане мы сейчас сильно проигрываем конкурентам, потому что у них все работает. Самое главное — это временной ресурс. То есть вместо того, чтобы развивать дальше и заниматься другими задачами, мы вынуждены сейчас просто остановить многие процессы и усиленно все время бросать на то, чтобы вообще с нуля сайт писать. То есть заново фотографии все доставать, опять же с Яндекс Диска, там тоже все в облаке были фотографии, которые у нас на сайте».
Яндекс 10 октября выложил новую редакцию пользовательского соглашения и включил атаки беспилотников в список форс-мажорных обстоятельств. Представитель компании объяснил РБК, что такие положения и так есть в законе, а сейчас условия просто «приводят к единому виду».