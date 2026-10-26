По данным на 2019 год, ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» было владельцем 14 тыс. га земли в Кущевском районе, это был один из крупнейших земельных активов в регионе. В июле 2019 года по иску АО «Маяк» суд Краснодарского края признал агрокомплекс банкротом и ввел конкурсное производство. Сумма требований составляла 253,2 млн руб. В 2022-м производство по делу о банкротстве было прекращено. В 2025 году выручка ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» составила 158,2 млн руб., чистый убыток — 36,4 млн руб. Гендиректор агрокомплекса с апреля 2026 года — Андрей Алексеенко.