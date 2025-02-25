Семейное преступное сообщество

К 14 годам колонии и 155-миллионному штрафу столичный суд приговорил гендиректора ООО «ТД "Вэлан"» (входит в концерн «Покровский») Олега Чебанова. Он признан виновным в участии в преступном сообществе, которое пыталось захватить активы крупного кубанского агропромышленного предприятия. Основные фигуранты расследования, среди которых отец осужденного, находятся в розыске, а другие члены ОПС уже осуждены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предпринимателя Олега Чебанова осудили как руководителя структурной ячейки преступного сообщества

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Предпринимателя Олега Чебанова осудили как руководителя структурной ячейки преступного сообщества

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Преображенский суд Москвы вынес приговор гендиректору ООО «ТД "Вэлан"» 34-летнему Олегу Чебанову. Ему инкриминировались руководство структурным подразделением преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и покушение на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии обвинения, ОПС, созданное бенефициарами ГК «Концерн "Покровский"» — отцом подсудимого Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, пыталось завладеть активами предприятия ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» стоимостью свыше 1 млрд руб. Для этого планировалось установить контроль над процедурой банкротства агрокомплекса, а также над правами аренды на земельные участки и их распоряжением «в целях дальнейшего извлечения выгоды». «Не позднее мая 2019 года Чебанов возглавил одну из структурных, так называемых финансовых ячеек ОПС. Именно он распоряжался деньгами, согласовывая суммы для выплаты вознаграждений за действия в пользу преступной организации»,— говорится в материалах обвинения.

Концерн «Покровский» — многопрофильный агрохолдинг, один из крупнейших на юге России. В феврале 2024 года Каневской районный суд Краснодарского края по требованию Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства значительную часть активов концерна. Основанием стали нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные основным бенефициаром концерна Андреем Коровайко в период его работы в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (2001–2004 годы). В прокуратуре посчитали, что бизнес Андрея Коровайко строился на коррупционных доходах.

Олег Чебанов был задержан 31 января 2022 года, Пятигорский горсуд Ставропольского края заключил его под стражу. По данным источника “Ъ”, дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в ноябре 2021 года ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по заявлению Ларисы Приходько, сестры владельца ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» Федора Стрельцова (один из фигурантов резонансного дела «банды Цапков»).

Адвокат подсудимого Андроник Кичиян рассказал “Ъ”, что после завершения расследования защита в Верховном суде РФ ходатайствовала об изменении подсудности дела, так как рассчитывала на большую объективность столичного правосудия. «В Пятигорском суде игнорировали все наши доводы, даже когда мы указывали на фундаментальные нарушения уголовно-процессуального законодательства,— сообщил защитник.— Например, в суде свидетельница Лариса Приходько заявила, что она ничего не знает, а показания за нее составил адвокат. Также нам не было предоставлено постановление о возбуждении уголовного дела».

Преображенский суд Москвы рассматривал дело Олега Чебанова с января 2024 года. В итоге предприниматель был признан виновным по всем пунктам обвинения и путем частичного сложения наказаний приговорен к 14 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 155,71 млн руб. и ограничению свободы сроком на один год после отбытия наказания. Арест на имущество осужденного суд сохранил до исполнения наказания в части уплаты штрафа.

Адвокат осужденного Андроник Кичиян сообщил “Ъ”, что его клиент вину не признает, приговор они считают незаконным и будут обжаловать.

«В обвинительном заключении фактически не описан способ обмана, с помощью которого обвиняемые якобы пытались завладеть активами агрокомплекса "Кущевский". Конкретизировать это мы просили во всех жалобах, но нам было отказано»,— пояснил адвокат Кичиян. По версии защитника, агрокомплекс «Кущевский» в лице своего учредителя Стрельцова в 2013 году незаконно заключил договор перенайма участка с ЗАО «Маяк».

«Хусайн Хасанов, который тоже является фигурантом этого расследования, был конкурсным управляющим в рамках процедуры банкротства агрокомплекса "Кущевский" и оспаривал эти сделки, связанные с незаконным переходом права собственности, через арбитражный суд и возвращал их в конкурсную массу. А уже потом обвинение посчитало, что таким образом он якобы действовал в интересах бенефициаров "Покровского"»,— рассказал защитник.

Адвокат подчеркнул, что Следственный комитет отказывал в возбуждении уголовного дела в связи с недостаточностью оснований, однако позднее его все-таки возбудили в МВД.

Отметим, что еще трое фигурантов расследования — экс-директор агрокомпании «Импульс» (входит в «Покровский») Игорь Бобрицкий, арбитражные управляющие Хусайн Хасанов и Игорь Григорян — были арестованы Пятигорским судом сразу после возбуждения дела. Также обвиняемыми по делу являются учредители концерна «Покровский» Андрей Коровайко и отец Олега Чебанова Аркадий. В конце года Басманный суд Москвы санкционировал их заочный арест, но по другому делу — о вымогательстве, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Как рассказывал “Ъ”, целью их преступного замысла было отобрать у предпринимательницы Натальи Стришней агропредприятие «Слава Кубани» стоимостью 1 млрд руб. Отметим, что владелицей сельхозпредприятия она стала после того, как ее супруг Вячеслав Цеповяз был осужден на длительный срок по делу той же «банды Цапков». Второй эпизод этого дела касается имущества агропредприятия ЗАО СКВО (Ростовская область). По версии обвинения, в 2019 году злоумышленники вымогали у владельцев ЗАО активы предприятия стоимостью более 2 млрд руб.

В октябре 2024 года перед Преображенским судом Москвы предстали другие фигуранты «большого» расследования — бывшие сотрудники компаний, подконтрольных агроконцерну «Покровский», Александр Глазырин и Геннадий Родионов, а также адвокаты Генрих Хачатуров, Александр Войналович и Владислав Бражников, которые, по версии обвинения, занимались вымогательством в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и подкупом свидетелей (ч. 4 ст. 309 УК РФ) в пользу бенефициаров агрокомплекса «Покровское» Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко.

Суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от 8 до 13 лет.

В связи с уже вынесенными приговорами у адвоката Андроника Кичияна вызвало недоумение одно обстоятельство: одни и те же фигуранты в одном деле проходят как организованная группа, а во втором — как участники организованного преступного сообщества, хотя преступления в обоих случаях совершались примерно в одно и то же время.

Ефим Брянцев