Главу белгородского Telegram-канала «Пепел» заподозрили в оправдании терроризма
Управление ФСБ по Белгородской области возбудило уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) в отношении признанного иноагентом владельца Telegram-канала «Пепел» Никиты Парменова. Как сообщили в УФСБ, он находится в одном из государств Закавказья.
По версии следствия, фигурант публично высказывался в поддержку организаций «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России» (признаны в РФ террористическими и запрещены), а именно оправдывал их деятельность.
В Telegram-канале «Пепел» прокомментировали возбуждение уголовного дела. Там сообщили, что оно, скорее всего, заведено из-за высказываний в видеотрансляции на YouTube, в которой главный редактор осуждает указанные организации за обстрелы граждан в белгородском приграничье. Уточняется, что на записи Никита Парменов (признан иноагентом) ответил на вопрос об отношении к добровольческим организациям. Он также негативно оценил действия россиян, «взявших в руки оружие и помогающих Украине отвоевывать свою независимость».
В посте «Пепла» уточняется, что о спорных высказываниях ранее писали в Telegram-канале «Zаписки Vетерана», который приводит фрагмент видеотрансляции. «Возможно, именно эта обрезанная часть и была представлена на лингвистическую экспертизу ФСБ»,— отмечают коллеги фигуранта.