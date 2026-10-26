Главу белгородского Telegram-канала «Пепел» заподозрили в оправдании терроризма

В Telegram-канале «Пепел» прокомментировали возбуждение уголовного дела. Там сообщили, что оно, скорее всего, заведено из-за высказываний в видеотрансляции на YouTube, в которой главный редактор осуждает указанные организации за обстрелы граждан в белгородском приграничье. Уточняется, что на записи Никита Парменов (признан иноагентом) ответил на вопрос об отношении к добровольческим организациям. Он также негативно оценил действия россиян, «взявших в руки оружие и помогающих Украине отвоевывать свою независимость».