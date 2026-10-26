СвЖД: с путей в Свердловской области после ночной аварии сошли 39 вагонов
На перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково участка Решеты — Арамиль в Свердловской области с путей сошли 39 вагонов, сообщили в МЧС региона со ссылкой на данные Свердловской железной дороги (СвЖД).
Из-за схода семи цистерн начался пожар — его удалось локализовать. Открытое горение ликвидировано в 12:44. На месте происшествия работают восстановительные и пожарные поезда и другая специализированная техника, задействованы 250 специалистов СвЖД. Всего к работам привлечены 316 человек и 35 единиц техники.
Инцидент произошел ночью 26 октября. Ранее сообщалось, что с путей сошли 20 вагонов. Пострадавших среди людей нет. После начала пожара 54 вагона, которые не затронул огонь, отбуксировали на безопасное расстояние. Роспотребнадзор начал проверку воздуха из-за возгорания: превышений содержания вредных веществ и угрозы экологии не зафиксировано.