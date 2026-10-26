На перегоне Решеты — Арамиль сошли с путей грузовые вагоны и загорелись
В Свердловской области на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты — Арамиль Свердловской железной дороги (СвЖД) сошли с путей грузовые вагоны и загорелись, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Инцидент произошел 26 октября в 1:30. Был нарушен габарит соседнего пути, движение на участке приостановлено. На место были отправлены пожарные и восстановительные поезда. Устанавливаются причины происшествия.
Среди людей пострадавшие отсутствуют. На участке не предусмотрено движение пассажирских поездов.