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Выпуск газеты №198/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Урал

На перегоне Решеты — Арамиль сошли с путей грузовые вагоны и загорелись

В Свердловской области на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты — Арамиль Свердловской железной дороги (СвЖД) сошли с путей грузовые вагоны и загорелись, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 октября в 1:30. Был нарушен габарит соседнего пути, движение на участке приостановлено. На место были отправлены пожарные и восстановительные поезда. Устанавливаются причины происшествия.
Среди людей пострадавшие отсутствуют. На участке не предусмотрено движение пассажирских поездов.
Ирина Пичурина