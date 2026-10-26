Пожар после схода 20 вагонов в Свердловской области тушат 106 человек
Возгорание после схода грузовых вагонов на железнодорожном участке перегона Решеты — Арамиль в Свердловской области тушат 106 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 58 человек и 20 единиц техники, сообщили в МЧС региона.
По информации ведомства, с путей сошло 20 вагонов, загорелись семь цистерн. В 4:47 восстановительный поезд буксировал на безопасное расстояние 54 вагона, которые не горели.
Инцидент произошел ночью 26 октября. Был нарушен габарит соседнего пути, движение на участке приостановлено. Пострадавших среди людей нет.