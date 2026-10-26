Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Урал

Пожар после схода 20 вагонов в Свердловской области тушат 106 человек

Возгорание после схода грузовых вагонов на железнодорожном участке перегона Решеты — Арамиль в Свердловской области тушат 106 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 58 человек и 20 единиц техники, сообщили в МЧС региона.

МЧС Свердловской области

По информации ведомства, с путей сошло 20 вагонов, загорелись семь цистерн. В 4:47 восстановительный поезд буксировал на безопасное расстояние 54 вагона, которые не горели.
Инцидент произошел ночью 26 октября. Был нарушен габарит соседнего пути, движение на участке приостановлено. Пострадавших среди людей нет.
Ирина Пичурина