Пожар после схода вагонов в Свердловской области локализован

Пожарный поезд ведет проливку и охлаждение вагонов. С помощью восстановительной техники пострадавшие вагоны убирают за габарит пути. После расцепки состава негорящие вагоны отвели на станции. Превышений содержания вредных веществ и угрозы экологии не зафиксировано, проверки почвы и воздуха продолжатся до полной ликвидации последствий схода.