Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Урал

Пожар после схода вагонов в Свердловской области локализован

В Свердловской области локализовали пожар, возникший в результате возгорания семи цистерн после схода с железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Причины произошедшего устанавливаются.

МЧС Свердловской области

Пожарный поезд ведет проливку и охлаждение вагонов. С помощью восстановительной техники пострадавшие вагоны убирают за габарит пути. После расцепки состава негорящие вагоны отвели на станции. Превышений содержания вредных веществ и угрозы экологии не зафиксировано, проверки почвы и воздуха продолжатся до полной ликвидации последствий схода.
На месте происшествия работают восстановительные и пожарные поезда и другая специализированная техника, задействованы 250 специалистов СвЖД. По данным регионального МЧС, всего к работам привлечено 316 человек и 35 единиц техники.
Инцидент произошел ночью 26 октября. С путей на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково участка Решеты — Арамиль сошли 20 вагонов. Пострадавших среди людей нет. Роспотребнадзор начал проверку воздуха из-за возгорания цистерн.
Ирина Пичурина