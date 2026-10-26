Пожар после схода вагонов в Свердловской области локализован
В Свердловской области локализовали пожар, возникший в результате возгорания семи цистерн после схода с железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Причины произошедшего устанавливаются.
Пожарный поезд ведет проливку и охлаждение вагонов. С помощью восстановительной техники пострадавшие вагоны убирают за габарит пути. После расцепки состава негорящие вагоны отвели на станции. Превышений содержания вредных веществ и угрозы экологии не зафиксировано, проверки почвы и воздуха продолжатся до полной ликвидации последствий схода.
На месте происшествия работают восстановительные и пожарные поезда и другая специализированная техника, задействованы 250 специалистов СвЖД. По данным регионального МЧС, всего к работам привлечено 316 человек и 35 единиц техники.