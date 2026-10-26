Роспотребнадзор проверит воздух из-за возгорания цистерн на Урале

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания. Жителям рекомендуется не выходить на улицу и не открывать окна, а также чаще проводить влажную уборку, носить очки вместо линз, больше пить промывать глаза, нос и горло, а также не курить. При необходимости выхода на улицу следует использовать маски и респираторы. Если появятся одышка, кашель, бессонница и обострятся хронические заболевания, нужно обратиться к врачу.