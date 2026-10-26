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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Урал

Роспотребнадзор проверит воздух из-за возгорания цистерн на Урале

В зоне ближайшей жилой застройки от железнодорожного перегона в районе Решет в Свердловской области, где из-за схода грузовых вагонов загорелись цистерны, проведут проверку качества воздуха, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания. Жителям рекомендуется не выходить на улицу и не открывать окна, а также чаще проводить влажную уборку, носить очки вместо линз, больше пить промывать глаза, нос и горло, а также не курить. При необходимости выхода на улицу следует использовать маски и респираторы. Если появятся одышка, кашель, бессонница и обострятся хронические заболевания, нужно обратиться к врачу.
Инцидент произошел ночью 26 октября. С путей на перегоне Решеты — Арамиль сошли 20 вагонов, загорелись семь цистерн. Был нарушен габарит соседнего пути, движение на участке приостановлено. Пострадавших среди людей нет. В тушении задействовано 106 человек и 31 единица техники.
Ирина Пичурина