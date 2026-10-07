Госдолг Нижегородской области вырос на 12 млрд рублей за сентябрь
07.10.2026, 12:37
К 1 октября 2026 года государственный долг Нижегородской области достиг 222,065 млрд руб., следует из данных минфина. По сравнению с началом сентября он увеличился на 12 млрд руб. или 5,7%.
В структуре долга 56,6% составляют федеральные бюджетные кредиты, 31,3% — кредиты коммерческих банков, 11,5% — государственные ценные бумаги и 0,6% — госгарантии.
За месяц доля коммерческих кредитов увеличилась на 1,8 п.п.
Как уточнили в региональном министерстве финансов, за месяц поступило 7,5 млрд руб. коммерческих кредитов. Еще 2,26 млрд руб. поступило в виде казначейского инфраструктурного кредита (КИК) на берегоукрепление Черниговской набережной и 2,24 млрд руб. — на строительство метро.