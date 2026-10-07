Госдолг Нижегородской области вырос на 12 млрд рублей за сентябрь

Как уточнили в региональном министерстве финансов, за месяц поступило 7,5 млрд руб. коммерческих кредитов. Еще 2,26 млрд руб. поступило в виде казначейского инфраструктурного кредита (КИК) на берегоукрепление Черниговской набережной и 2,24 млрд руб. — на строительство метро.