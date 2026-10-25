Четыре человека погибли и 19 ранены за сутки в Белгородской области

За минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области. Погибли четыре мирных жителя, ранения получили 19 человек, в том числе 17-летний подросток. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в своей суточной сводке за период с 7:00 24 октября до 7:00 25 октября.