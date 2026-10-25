Четыре человека погибли и 19 ранены за сутки в Белгородской области
За минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области. Погибли четыре мирных жителя, ранения получили 19 человек, в том числе 17-летний подросток. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в своей суточной сводке за период с 7:00 24 октября до 7:00 25 октября.
В Белгороде в результате ночной атаки беспилотников погибли двое мужчин, один из которых скончался в больнице. Пострадали 13 человек: семеро находятся на стационарном лечении, шестеро получают помощь амбулаторно.
В селе Вознесеновка Шебекинского округа погиб мужчина, еще один житель получил ранения. В Шебекино пострадали четыре человека, включая 17-летнего юношу. В селе Замостье Грайворонского округа погиб мужчина. В селе Ближняя Игуменка Белгородского округа ранена женщина, она госпитализирована.
По данным господина Шуваева, всего в стационарах области находятся восемь пострадавших. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Удары наносились по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.
ВСУ восемь раз применили артиллерию и шесть раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 200 БПЛА.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 138 раз. В Шебекинском округе погиб мужчина. В Белгороде, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали семь человек, в том числе ребенок.