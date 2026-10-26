Дороги ведут в Африку
Какие направления выбирают россияне для празднования Нового года
ЮАР возглавила список самых востребованных направлений для активного отдыха за рубежом на предстоящие зимние праздники. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Растет интерес и к другим, более экзотическим странам региона.
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Остовы кораблей в песках Берега Скелетов, марсианские пейзажи Драконовых гор, огненные дюны и ритмы тамтамов. А еще местное вино и кофе, наблюдение за китами и сафари. Каждое утро в Африке приносит радость, писал еще Хемингуэй. По данным РСТ, на российском рынке для региона наступил звездный час — турпоток растет не только в привычные Египет, Тунис и Марокко, но и в ЮАР. А в Намибию едут, чтобы посмотреть на черных носорогов, тысячелетние деревья и один из старейших охотничьих парков континента.
Но пока направление остается «нишевым» — перелет с двумя стыковками и экспедиционный формат отдыха привлекают в основном обеспеченную аудиторию. Но каждый путешественник найдет на континенте отдых на свой вкус, отмечает независимый тревел-аналитик Игорь Блинов:
«Северная Африка и Южная Африка — два географических климатических пояса. Западная отличается сильно от Восточной, там совершенно разный климат, даже растительность отличается. Где-то в Африке есть и русские березы, и грибы растут, где-то — пустыня, абсолютно выжженная солнцем земля. Есть мыс Доброй Надежды, где можно посмотреть слияние двух океанов, Атлантического и Индийского, — абсолютно фантастическое зрелище. Сложно что-то одно выбрать».
Кейптаун и Йоханнесбург в ЮАР часто сравнивают с американскими мегаполисами. Но относительно недалеко от модных галерей и стеклянных бизнес-центров расположены тауншипы — отголоски эпохи апартеида. И все это в окружении будто неземной природы. В двух часах от Кейптауна расположена мировая столица китового туризма — Херманус. На южных гладких и горбатых китов там можно смотреть прямо с берега, говорит директор по развитию компании «Я-Туроператор» Виктор Куликов:
«Есть несколько достаточно безопасных стран, прежде всего Сенегал и Гана. Они мало посещаемы, хотя в последние годы там идет уверенный рост туризма. Президент Ганы Джон Драмани Махама — один из инициаторов большого туризма в Гану. Интересное событие, которое можно посетить, — неделя шоколада. Гана, наряду с Кот-д’Ивуаром, — крупнейший его производитель в мире. Вот на 14 февраля здесь проходит национальная неделя праздников. В Сенегале туристов может заинтересовать этническая программа».
Пик сезона в Африке длится с декабря по март. В ЮАР, Намибию и Ботсвану виза не нужна. В Кении спросят электронное разрешение. В Танзанию и Занзибар визу можно оформить по прилете, отмечает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:
«Центральная Африка, в первую очередь Руанда, Уганда, Бурунди, ну и с некоторым отставанием Конго, вообще незнакома россиянам. Здесь, например, живут и шимпанзе, а на стыке Уганды, Конго и Руанды есть племена горных горилл. В Кении и Танзании идет миграция зебр, антилоп гну. Если вас интересует пляжный отдых, можно поехать на 4-5 дней на Занзибар, потом на сафари в Танзанию или в Серенгети, то есть совместить и заповедники, и пляж».
Авторские вип-туры с посещением столицы алмазов, виноделен, водопадов и сафари могут стоить от $10-15 тыс. с человека, продолжает Алексан Мкртчян:
«Африка никогда не будет недорогой. Конечно, в Египет за 100 тыс. на двоих можно съездить на неделю с перелетом, с проживанием, с питанием. Но если вас интересует так называемая “Черная Африка”, тут уже старт $5-7 тыс. на человека и выше. Если вас просто интересует пляжная Африка, скажем, Занзибар, здесь спокойно можно уложиться и в 350-400 тыс. руб. на двоих на неделю, но уже никаких горилл вы не увидите».
С лета 2026-го из Москвы в Танзанию снова ходят прямые рейсы. Без пересадок можно добраться и до эфиопской Аддис-Абебы. А оттуда — в любую точку континента.