Дороги ведут в Африку

«Африка никогда не будет недорогой. Конечно, в Египет за 100 тыс. на двоих можно съездить на неделю с перелетом, с проживанием, с питанием. Но если вас интересует так называемая “Черная Африка”, тут уже старт $5-7 тыс. на человека и выше. Если вас просто интересует пляжная Африка, скажем, Занзибар, здесь спокойно можно уложиться и в 350-400 тыс. руб. на двоих на неделю, но уже никаких горилл вы не увидите».