Дали стране угля

Ровно 90 лет назад забойщик шахты «Центральная-Ирмино» в Донбассе Алексей Стаханов за 5 часов 45 минут своей ночной смены добыл 102 тонны угля вместо положенных 7. Он превысил норму почти в 15 раз — и положил начало всесоюзному движению, названному стахановским: его участники, движимые рабочим энтузиазмом, стремились во что бы то ни стало делать на работе больше, чем им полагалось, желательно в несколько раз, иногда — рискуя здоровьем и даже жизнью. Под конец советской власти слова «стахановец» и «ударник» в обиходе приобрели откровенно саркастический оттенок, а теперь идея стахановского труда идет вразрез с нормами, регулирующими отношения работника с работодателем. И все же трудовые подвиги 1930-х впечатляют.

Фото: РИА Новости Алексей Стаханов (на первом плане) оказался во главе движения своего имени благодаря сочетанию закономерности (он действительно был и рационализатором, и ударником), случайности (на его месте мог оказаться любой другой ударник-рационализатор) и фотогеничности (он одинаково хорошо смотрелся и на советских плакатах, и на обложке Time)

Фото: РИА Новости

Текст: Иван Тяжлов

В «Правде» врать не будут

Алексей Стаханов по старому стилю родился 21 декабря 1905 года, а по новому — 3 января 1906-го в деревне Луговая Ливенского уезда Орловской губернии. Существует версия, будто звали его изначально Андреем, но «Правда» якобы перепутала имя в публикации о его трудовом подвиге, и Сталин будто бы высказался в том смысле, что в газете врать не будут, а особенно в партийной, но дочь Стаханова Виолетта это отрицала — в том числе и в интервью, которые давала в середине 2010-х. Сама она родилась во втором браке Стаханова в 1940 году, через пять лет после того, как отца настигла всесоюзная известность, поэтому теоретически могла и не знать о «переименовании». Но дети от первого брака, Клавдия и Виктор, 1933 и 1934 годов рождения, носили отчества Алексеевна и Алексеевич.

Всего у Стаханова было три жены. Евдокия Русакова, мать Клавдии и Виктора, работала в столовой шахтерского поселка, где жил будущий герой, но не захотела ехать с ним в Москву, когда он прославился. Галине Ивановне Бондаренко пришлось фальсифицировать возраст и добавить себе два года, чтобы официально выйти замуж за Стаханова. Они прожили вместе около 20 лет; Галина Ивановна воспитывала детей мужа от первого брака, сама родила ему четверых детей, но двое — мальчик и девочка — умерли, не дожив до года. На склоне лет Стаханов жил в Торезе (сейчас ДНР, Россия) и там сошелся с женщиной по имени Антонина, но брак их был аннулирован после смерти супруга, и пенсия, которая полагалась ему как Герою Социалистического Труда, досталась Галине Ивановне. Сын Стаханова Виктор стал военным, Клавдия — инженером, Виолетта окончила иняз, а Алла защитила кандидатскую диссертацию по документальному кино и работала на телевидении.

Сам Стаханов, что называется, опоздал на войну — и империалистическую, и гражданскую.

Известно, что с 1927 года он работал на той самой шахте, где и состоялся его подвиг, в поселке Ирминский Рудник тогдашней Луганской области. Он собирался скопить денег на покупку коня и вернуться в родительскую деревню в Орловщину, но то ли коллективизация лишила его надежд, связанных с крестьянским хозяйством, то ли обаяние рабочих-шахтеров, в те времена чувствовавших себя своего рода индустриальной элитой, подействовало. Во всяком случае, он остался и с 1933 года работал забойщиком на отбойном молотке.

Ночная смена

Подвиг, собственно, родился из рационализаторского предложения, которое Стаханов несколько дней обсуждал с коллегами в курилке. Работу в угольном пласте вела бригада забойщиков, которые скалывали пневматическими отбойными молотками породу, а в паузах крепили бревнами свод, чтобы не обвалился. Стаханов предложил изменить организацию труда и освободить забойщика от крепежных работ: это, по его словам, позволило бы удесятерить результат — «нарубить» не 7 или 9 тонн за смену, а 70–80 тонн.

Проверить гипотезу Стаханова в ночь с 30 на 31 августа 1935 года спустились в шахту он сам, двое крепильщиков, Гаврила Щиголев и Тихон Борисенко, начальник участка Николай Машуров, парторг Константин Петров и представитель местной газеты. Они начали в десять часов вечера. Стаханов уже два года работал забойщиком, окончил специальные курсы и действовал уверенно и спокойно, крепильщики делали свое дело. Обошлось без происшествий, вернее, происшествием стал результат: 14 норм за смену.

Это перевернуло жизнь Стаханова, поскольку он оказался первым. За ним потянулись последователи. Его рекорд был побит в той же шахте Мироном Дюкановым уже на следующей неделе, 3 сентября: Дюканов «нарубил» 115 тонн за смену. Стаханов не сдался и выдал на гора 175 тонн за смену 9 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На многих плакатах 1930-х стахановцев изображали вместе со Сталиным, и Сталин порой занимал существенно больше места, чем те, кого он приветствовал

«Страна получит дополнительные тысячи тонн угля»

Опыт стал распространяться. Никита Изотов на шахте «Кочегарка» в Горловке показал результат 240 тонн за смену, а через некоторое время довел его до 640 тонн.

Как раз Никиту Изотова некоторые исследователи считают реальным основателем стахановского движения, который оказался незаслуженно обойден славой. Изотов тоже был орловским крестьянином, он родился в 1902 году и при рождении был Никифором — именно его имя поменялось в 1935 году из-за газетной ошибки. Изотов работал на угольных предприятиях с 1914 года, хорошо знал процесс, интересовался новинками. Он организовал то, что сейчас назвали бы наставничеством — учебный процесс, в котором старшие рабочие делились опытом с новобранцами. Эта практика получила название «изотовских школ». Уже в 1932 году Изотов задумался о более рациональной организации труда в шахте и повышении норм выработки, в том числе и в несколько раз. «Если на нашей шахте и на всех шахтах каждый забойщик полностью использует свое рабочее время, он сделает намного больше, чем делает теперь, и наша страна получит дополнительные тысячи тонн угля»,— объяснял Изотов в своей статье, опубликованной в «Правде».

Но «изотовскими» так и остались школы, а движение стало стахановским. Хотя могло получиться и иначе.

Реальным создателем стахановского движения по праву может считаться парторг шахты, в которой работал Алексей Стаханов. Константин Петров оказался не только свидетелем, но и организатором этого подвига.

Он родился под Полтавой в 1908 году, в день, который спустя девять лет стал днем Октябрьской революции — 25 октября по старому стилю. На комсомольской и партийной работе Петров оказался в 1927-м. В 1934-м он познакомился со Стахановым и, по-видимому, стал поддерживать его размышления о повышении производительности труда, а возможно, и инициировал их. Некоторые историки полагают, что он обсуждал рационализацию порядка работы с несколькими рабочими, а не только со Стахановым, но на Стаханова выбор его в итоге пал по соображениям, которые мы сейчас назвали бы соображениями имиджмейкера: Петров, видимо, оценил, как фотографии Алексея будут смотреться на первых полосах советских газет.

Петров, в отличие от Стаханова, был на войне: в 1941–1942-м он командовал укрепрайоном. После этого работал на одной из шахт в Казахстане. Он получил Звезду Героя Социалистического Труда, два ордена Ленина и орден Отечественной войны, 76-летним стариком выступал на XXVII съезде КПСС, сетуя на падение престижа шахтерского труда, и умер в 1995 году в городе Стаханов Луганской области Украины, ныне ЛНР (Россия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Стаханов едва ли стал бы человеком-символом, если бы не парторг его шахты Константин Петров

Лицо с обложки

Стаханов за свою первую ударную смену получил премию в 220 руб.— тогда это было эквивалентом пары килограммов мяса. Награда в виде Звезды Героя Соцтруда тоже нашла его, правда, значительно позже. Но и в 1935 году подвиг шахтера не остался незамеченным: в декабре он оказался на обложке журнала Time. На следующий год он поступил во Всесоюзную промышленную академию в Москве (в ней учился и Константин Петров), а еще через год, в 1937-м, стал депутатом Верховного Совета СССР.

В отличие от Петрова, Стаханов не был на фронте, а сразу после начала войны возглавил шахту в Караганде (Казахстан). Уже в 1943 году перед ним открылась блестящая карьера в секторе социалистического соревнования в Народном комиссариате угольной промышленности СССР. Они с женой и детьми поселились в знаменитом Доме на набережной, напротив Кремля, и прожили там до 1957 года.

Несмотря на то что при Никите Хрущеве трудовой энтузиазм сталинских пятилеток ни в коем случае не подвергался сомнениям, более того, его пытались по возможности возродить, судьба главного символа стахановского движения сложилась не слишком блистательно: он вернулся в Донбасс, поселился в Торезе и работал там сначала на административных должностях, а затем и помощником главного инженера треста.

В 1974 году Стаханов вышел на пенсию, а в ноябре 1977-го умер в больнице, где оказался с диагнозом органического поражения сосудов головного мозга. Ему был 71 год. Никита Изотов дожил лишь до 48 лет. Он тоже учился в Промышленной академии, был избран в Верховный Совет, в годы войны управлял добывающими предприятиями на Урале и в Сибири, а потом вернулся в Донбасс. 14 января 1951 года начальника шахтоуправления треста «Орджоникидзеуголь» в Енакиево свалил сердечный приступ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Движение за перевыполнение норм выработки вполне могло оказаться не стахановским, а изотовским: Никита Изотов «давал стране угля» и был знатным шахтером уже в 1934 году, за год до подвига Стаханова

«Нам еще жить да жить!»

Преждевременная смертность была распространена среди участников стахановского движения — в том числе и потому, что многие из них, стремясь к увеличению показателей, вносили в свои инструменты такие конструктивные изменения, которые вели к нарушению норм безопасности труда.

Некоторые просто работали на вредных производствах. Одна из самых известных звезд стахановского движения, трактористка Прасковья (Паша) Ангелина, умерла в 1959 году от цирроза, обусловленного многолетней работой с токсичными маслами и смазками: ей было 46 лет, она начала свой ударный путь за год до Стаханова, добившись перевыполнения плана бригады на 29%. В 1938 году она провозгласила лозунг «Сто тысяч подруг на трактор!», приглашая советских девушек в сельскохозяйственную механизацию и как бы предвосхищая военное время, когда кроме женщин в этой и многих других отраслях работать было просто некому. Паша Ангелина дважды получила звание Героя Соцтруда — в 1947-м при Сталине и в 1958-м при Хрущеве. Она окончила Сельскохозяйственную академию им. Тимирязева в Москве и избиралась в Верховный Совет СССР.

У знаменитых ткачих Евдокии и Марии Виноградовых, в 1935 году поставивших рекорд по обслуживанию ткацких станков-автоматов, судьба сложилась по-разному: Евдокия умерла в 1962-м в возрасте 48 лет после продолжительной болезни легких, а Мария дожила до 1990 года. Обе благодаря своему усердию достигли высоких руководящих постов, а в честь Марии некоторое время даже назывался один из буксиров на канале им. Москвы. Мария Виноградова была Героем Соцтруда и четырежды кавалером ордена Ленина, Евдокия получила лишь один орден Ленина. На пике формы Виноградовы обслуживали вдвоем 284 станка. Ткачихи-рекордсменки не были родственницами — только однофамилицами. На подвиги их вдохновила статья об Алексее Стаханове, но не меньшую роль играл, судя по всему, начальник участка Иван Тихомиров, который поощрял их эксперимент: «Только до результатов проверки в цехе, на станке, никому ни гу-гу… Провалимся, значит, чего-то не додумали. Снова начнем. А прославиться всегда успеем — нам еще жить да жить!»

Прасковья Ангелина, известная всей стране как Паша (справа), чаще появлялась в поле за рулем трактора, чем просто пешком в обществе подруг-механизаторов

Сталевар-рекордсмен Макар Мазай и «всесоюзный староста» Михаил Калинин пожали друг другу руки в 1934 году, до формального начала стахановского движения. Ударный труд уже считался заслугой, поощрялся и был в центре общественного внимания. Ускоренная индустриализация создала поколение, без которого у СССР было бы куда меньше шансов во Второй мировой войне, но сама война положила конец и стахановскому движению, и многим его участникам. Макар Мазай, например, погиб в оккупированном гитлеровцами Мариуполе

Едвокия Виноградова, узнав о подвиге шахтера Стаханова, решила, что ткачихи тоже могут прославить свою отрасль

«Жить стало лучше»

Во многих случаях триггером, с которого начинался очередной трудовой подвиг, становилась публикация о производительности на Западе. Так, история ткачих Виноградовых могла бы и не начаться, если бы не было известно об американских нормах обслуживания станков-автоматов — около 70 на одного мастера. Станки, на которых работали Виноградовы, как раз импортировались из США, и стремление «утереть нос» американцам оказалось очевидным мотивирующим фактором.

Это была индустриальная эра, и достижения производительности были всюду более или менее одинаковыми: предел определялся физическими возможностями человека и ультимативными требованиями охраны труда, игнорирование которых могло создать риск техногенной аварии. Похоже, что выводы о превосходстве капиталистической или социалистической модели организации труда только на базе сведений о производительности в 1930-х годах делать сложно. Известно, например, соревнование советских и американских каменщиков в 1931 году, когда которых применялась как традиционная кладка, так и передовые методики обеих стран. Инновационный метод Джилбретта, изобретенный в Америке, позволил положить 450 кирпичей за час, а метод советского Центрального института труда — вдвое больше.

Биографии стахановцев свидетельствуют, что их достижения никогда не оставались без поощрения — от премий до высших наград и высоких должностей.

Существует мнение, что «фронтмены» Стахановского движения были номинальными фигурами и присваивали себе результаты труда целых бригад, однако это не так. Советское государство институализировало стахановское движение, вовлекало в него множество людей и трансформировало отдельные успехи в общий престиж рабочих профессий. А престиж был бы, в свою очередь, немыслим без быстрого повышения зарплат и роста качества социального обеспечения. Именно на Первом всесоюзном совещании стахановцев, которое прошло в ноябре 1935 года в Кремле, прозвучали сталинские слова: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда».

Стахановцы 1930-х старались передать свой опыт трудящимся 1970-х: на фото — Мария Виноградова общается с бригадиром комсомольско-молодежной бригады буровиков Виктором Китаевым (Тюмень, 1974)

Шахтеры и в послевоенном СССР оставались рабочей элитой, о них пел Владимир Высоцкий, они регулярно перевыполняли план, но энтузиазма 1930-х достичь уже так и не удалось (фото 1962 года)

«Было достигнуто почти невозможное»

Автор книги «Советская цивилизация» публицист Сергей Кара-Мурза так характеризовал обстоятельства, при которых возник феномен стахановцев: «Темпы индустриализации были небывало высокими: с 1928 по 1941 год было построено около девяти тысяч крупных промышленных предприятий. Промышленность по отраслевой структуре, техническому оснащению, возможностям производства важнейших видов продукции вышла в основном на уровень развитых стран. Был осуществлен массовый выпуск самолетов, грузовых и легковых автомобилей, тракторов, комбайнов, синтетического каучука… Это было достигнуто через трудовое и творческое подвижничество всего народа при общем энтузиазме, по силе сходном с религиозным».

Условием этого порыва был тоталитаризм, признает Кара-Мурза, но главным результатом должно было стать «превращение человека с крестьянским типом мышления, восприятием времени, стилем труда и поведения — в человека, оперирующего точными отрезками пространства и времени, способного быть включенным в координированные, высокоорганизованные усилия огромных масс людей… Запад создавал такого человека в течение 400 лет, в основном возложив эту задачу на частного хозяина, который дубил шкуру рабочего угрозой голода. Но и государство действовало на Западе в том же направлении такими жестокими методами, которые России были неведомы… В СССР на воспитание дисциплинированного, точного и ответственного человека отводилось менее десяти лет... Было достигнуто почти невозможное: поколение точных и дисциплинированных людей было воспитано без подавления их духовной свободы и творческой способности. Это показала война».

Война же, в общем, положила конец движению стахановцев, сделавшись причиной и обстоятельством огромных людских потерь.

После войны советское государство несколько раз пыталось восстановить рабочий энтузиазм первых пятилеток и престиж статуса ударника труда, но по совокупности разных причин это не удавалось, и под конец существования СССР катастрофическое снижение производительности труда стало одним из факторов коллапса советской системы. Трудно не согласиться с теми исследователями гибели СССР, которые полагают, что она была предопределена некоторыми решениями 1930-х годов, в том числе и в части ускоренной индустриализации, в считанные годы изменившей лицо страны и ее социальный портрет. Но шахтеры, трактористы, ткачихи, сталевары, машинисты и другие рабочие 1930-х едва ли могут нести за это ответственность: они просто старались хорошо делать свое дело.