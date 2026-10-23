Силовики вновь задержали экс-участника ОПГ «Центровые» Михаила Клока
Бывший участник екатеринбургской ОПГ «Центровые» Михаил Клок, ранее ушедший на СВО, задержан силовиками. По данным источников портала Е1, его поместили в следственный изолятор Белгорода по делу об убийстве предпринимателя Алексея Зубакина в 2000 году.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Михаил Клок, находящийся под следствием, подписал контракт и отправился в зону СВО. При этом на сайте Кировского райсуда Екатеринбурга тогда было указано, что место его пребывания неизвестно, обвиняемый скрылся. Михаилу Клоку предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве, совершенном по найму (ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Дело связано с убийством уральского бизнесмена Алексея Зубакина. Коммерсант был расстрелян 21 декабря 2000 года при выходе из машины у подъезда по ул. Высоцкого. В него выстрелили 12 раз — он умер в больнице. По версии следствия, заказчиком убийства стал его бизнес-партнер Дмитрий Дейч, организатором — Михаил Клок, а исполнителем — Насими Мамедов. Последнего признали невиновным.
Адвокат Никита Кошаков сообщил Е1, что его подзащитный отрицает свою связь с преступлением. Он выразил обеспокоенность состоянием здоровья подзащитного.