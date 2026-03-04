Кассация не стала отменять оправдательный приговор Насими Мамедову

Седьмой кассационный суд в Челябинске отказал прокуратуре в отмене оправдательного приговора Насими Мамедову, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его обвиняли в убийстве по найму, но суд присяжных трижды вынес вердикт о невиновности.

Насими Мамедов

Фото: Мария Шараева

Насими Мамедова обвиняли в убийстве Алексея Зубакина в 2000 году. В него выстрелили 12 раз, он скончался в больнице. Расследование сразу не смогло установить виновных, но к делу вернулись в 2022 году.

По версии правоохранителей, заказчиком убийства был Дмитрий Дейч. Его друг, Михаил Клок, поручил задание своему водителю — Насими Мамедову, утвержал гособвинитель.

Насими Мамедов свою вину не признавал. Он заявлял, что в день убийства находился на приеме у врача, а о самом преступлении узнал только в 2022 году, когда его задержали.

Суд в отношении Насими Мамедова проходил с участием присяжных заседателей. Коллегия трижды признавала его невиновным, однако апелляция в первые два раза возвращала дело на новое рассмотрение. В третий раз в сентябре 2025 года апелляционная инстанция согласилась с приговором.

Прокурор обжаловал решение в кассации. В понедельник, второго марта, Седьмой кассационный суд в Челябинске рассмотрел жалобу обвинителя и оставил ее без удовлетворения.

