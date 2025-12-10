«Человек готовился провести остаток дней в больнице, но принял решение помочь»

Бывший участник организованной преступной группы (ОПГ) «Центровые» Михаил Клок, находящийся под следствием, подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции (СВО), сообщил «Ъ-Урал» адвокат Никита Кошаков. При этом, на сайте Кировского райсуда Екатеринбурга, указано, что место его пребывания неизвестно, обвиняемый скрыл. В связи с этим производство по делу приостановлено. Ранее рассмотрение дела приостанавливали и вновь начинали из-за серьезного заболевания Михаила Клока.

«Человек, который готовился провести остаток дней в больнице, принял волевое решение помочь, вернее, быть полезным на фронте, подписав контракт об участии в СВО. С его слов, раз суд решил, что он может отбывать наказание и может быть помещен в СИЗО под стражу, то быть участником СВО он точно сгодится, успев за короткий отведенный ему срок сделать хоть что-то полезное для нашей страны»,— рассказал «Ъ-Урал» Никита Кошаков.

Напомним, Михаилу Клоку было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве, совершенное по найму). Дело связано с убийством уральского бизнесмена Алексея Зубакина. Коммерсант был расстрелян 21 декабря 2000 года при выходе из машины у подъезда по ул. Высоцкого. В него выстрелили 12 раз — он умер в больнице. По версии следствия, заказчиком убийства стал его бизнес-партнер Дмитрий Дейч, организатором — Михаил Клок, а исполнителем — Насими Мамедов.

Согласно материалам уголовного дела, Зубакин и Дейч с середины 1990-х вместе занимались предпринимательством. Позже они поссорились из-за распределения прибыли от бизнеса. Тогда Алексей Зубакин начал угрожать Дмитрию Дейчу расправой. Дмитрий Дейч, «опасаясь лишать жизни Зубакина лично», договорился с выходцем из ОПГ «Центровые» Михаилом Клоком об устранении бизнес-партнера. Михаил Клок, у которого были дружеские отношения с Дейчем, поручил убийство своему 22-летнему водителю Насими Мамедову, «полагая, что тот, обладая необходимым уровнем физической подготовки, способен выступить в качестве непосредственного исполнителя преступления». Сообщалось, что стоимость «заказа» тогда составила $14 тыс.

В марте 2023 года Кировский райсуд рассматривал дело Насими Мамедова, обвиняемого по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), и его единогласно оправдала коллегия присяжных. Однако в ноябре Свердловский облсуд отменил оправдательный приговор и вернул дело на повторное рассмотрение. Но в марте уже 2024 года коллегия из шести присяжных повторно оправдала Насими Мамедова. Позже, в сентябре Свердловский облсуд оставил без изменений оправдательный приговор Насими Мамедову.

Ранее Михаил Клок фигурировал и в другой истории. Весной 2023 года в Екатеринбурге в рамках дела о вымогательстве силовики проводили обыски в загородном доме местного предпринимателя, владельца ТК «Академический» и других крупных активов Александра Горбунова. Он обвиняется по п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство), заочно арестован .

По данным «Ъ-Урал», уголовное дело Александра Горбунова связано с конфликтом вокруг ООО «База на Комсомольской» (комплекс нежилых помещений на ул. Комсомольская, 73), которое ранее принадлежало Михаилу Клоку. В 2016 году Михаила Клока осудили на четыре года по ряду статей, в том числе за разбои. Когда он оказался в колонии, то на него оказывалось давление — его просили переписать активы. В итоге они перешли бизнесмену Евгению Буцырину, но следствие предполагает, что бенефициаром сделки стал именно Александр Горбунов.

Артем Путилов