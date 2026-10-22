«Случаи отказов в страховой выплате единичны»

— Статистика по случаям убытков, связанных с военными и террористическими рисками, на застрахованных агропредприятиях в НСА не ведется, так как эти риски не входят в покрытие по договорам, заключенным в рамках федерального закона об агростраховании с господдержкой. Но сама проблема защиты агропредприятий от них известна и неоднократно обсуждалась НСА как со страховыми компаниями, так и с ведомствами.