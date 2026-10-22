«Случаи отказов в страховой выплате единичны»
Президент НСА Корней Биждов — о страховании от рисков терактов для аграриев Черноземья
Девятый арбитражный апелляционный суд не изменил решение предыдущей инстанции об отказе курскому агрохолдингу «Агропромышленный альянс "Юг"» во взыскании 300 млн руб. с АО «Альфастрахование» за падеж свиней в Суджанском районе в августе 2024 года. Связанные с терактами убытки были исключены из страхового покрытия по договору. О том, насколько распространена практика подобных отказов и как аграриям застраховать террористические и диверсионные риски, «Ъ-Черноземье» рассказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.
— Статистика по случаям убытков, связанных с военными и террористическими рисками, на застрахованных агропредприятиях в НСА не ведется, так как эти риски не входят в покрытие по договорам, заключенным в рамках федерального закона об агростраховании с господдержкой. Но сама проблема защиты агропредприятий от них известна и неоднократно обсуждалась НСА как со страховыми компаниями, так и с ведомствами.
Данные риски являются стандартным исключением из покрытия как по договорам агрострахования с господдержкой, так и по несубсидируемым договорам страхования имущества — их возможно застраховать только в явной форме на индивидуальных условиях, без господдержки, с отдельным оформлением при заключении договора, если страховая компания будет готова их принять.
Как показывает практика страховых компаний НСА, ряд из них готовы работать с такими рисками, предоставляя дополнительную страховую защиту, если речь идет о клиенте, приобретающем комплексное страхование на случай стихийных бедствий.
Основные случаи отказов в страховой выплате по «террористическим» рискам, которые вызвали споры между предприятиями АПК и страховщиками, известны из судебной практики, и они единичны. Возникновение таких споров было возможно преимущественно на ранней стадии развития террористических и диверсионных угроз для агропредприятий.
Сейчас вопрос отдельной страховой защиты от них ставится на этапе заключения или перезаключения страхового договора и споров порождать не должен. Некоторые страховые компании, входящие в НСА, предоставляют клиентам возможности страховой защиты от рисков терактов и диверсий, включая падение БПЛА и ракетные удары.
Такая защита предоставляется с лимитами ответственности (предельными суммами выплат. — «Ъ-Черноземье») и на особых условиях покрытия: срок договора — полугодовой, обязательно применение франшизы (невозмещаемой страховщиком части убытка. — «Ъ-Черноземье»). Размер тарифов по страхованию от рисков терактов и диверсий (включая падения БПЛА) сильно зависит от территории и объекта страхования.