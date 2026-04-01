Данным не находят места

Минэнерго и «Россети» не поддерживают создание для ЦОДов специальных энергозон с льготами. Напротив, для крупных центров возможно введение более жестких условий подключения — на этапе технологического присоединения или при оплате услуг по передаче электроэнергии, говорят в Минэнерго. Минцифры же настаивает на разделении майнинга и «полезных» ЦОДов.

Энергетики не поддерживают инициативу Минцифры по созданию энергозон для «полезных» ЦОДов, где им будут предоставлять льготные тарифы на электроэнергию и ускоренное технологическое присоединение (ТП). Об этом представители Минэнерго и «Россетей» заявили 31 марта на экспертном совете под руководством первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева.

Законопроект Минцифры (см. “Ъ” от 16 марта) в части энергетики противоречит поручениям президента по снижению перекрестного субсидирования, в Минэнерго не поддерживают идею скидок или преференций для коммерческих организаций за счет других потребителей, заявил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов. В то же время министерство предлагает изменить оплату услуг по передаче электроэнергии для ЦОДов и майнеров, исходя из 90% от величины максимальной мощности, которую потребитель указал при ТП. Проект уже прошел часть согласований. Минэкономики, ФАС и Минюст одобрили его.

При этом Минэнерго не против предложений по поэтапному подключению ЦОДов. На заполнение всех стойко-мест требуется несколько лет, компании в это время оценивают востребованность самой услуги, поэтому в перспективе пяти-семи лет сложно точно спрогнозировать график нагрузки. Энергетики также не заинтересованы в том, чтобы строить подстанции, которые не будут загружены, поэтому, по мнению Андрея Максимова, компромисс в части этапности, который и сейчас предусмотрен правилами ТП, будет найден, но нужно решить вопрос со сроками подключения. Для крупных объектов они сейчас ограничены двумя годами, но по согласованию с сетевыми компаниями заявитель может перенести срок вправо.

Ограничения на подключение, как сказал господин Максимов, вводить неправомерно, но для крупных ЦОДов и майнинга возможны более жесткие условия присоединения, особенно с учетом нехватки мощностей,— или на этапе ТП, или на этапе оплаты услуг по передаче электроэнергии.

Замглавы Минцифры Евгений Филатов подчеркнул, что рынок ЦОДов представлен двумя крупными категориями игроков: теми, кто строит ЦОДы для себя, и теми, кто продает в дата-центрах услуги по размещению оборудования (collocation). Им особенно важна близость к конечному потребителю. Минцифры призывает разделять майнинг и ЦОДы, которые могут дать энергосистеме достаточно ровную модель потребления, но 90% от заявленной нагрузки — достаточно экстремальное значение, отметил господин Филатов. Он поясняет, что ЦОДы подключаются по второй категории надежности со 100-процентным резервированием, а пики потребления мощности проходят летом, когда включается оборудование для охлаждения, что не учитывает Минэнерго. Минцифры считает целесообразным снизить порог для ЦОДов в ряде случаев до 40% от максимально заявленной на ТП мощности, до 70–80% зимой, и предусмотреть, что резервы мощности для ЦОДов нужны для летних периодов.

По Москве и Московской области с учетом заключенных договоров и заявок к 2030 году «Россети» ожидают подключения ЦОДов общей мощностью 4 ГВт. Если нормативно не ограничить присоединение, скопление вычислительных мощностей в Московском регионе повлияет на надежность работы энергосистемы, резерв в 15% будет исчерпан, указал заместитель генерального директора по инвестициям «Россетей» Алексей Мольский. Но, по его словам, прогноз в 4 ГВт может быть завышенным, поэтому необходимо провести оценку потребности в мощности. Если мощность набирается в рамках шести-семи лет, то надо указывать это в заявках на ТП.

Возможность строительства новой генерации для покрытия спроса со стороны ЦОДов, в том числе в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Москвы, регуляторы и участники рынка не исключают. Но этот вариант компании пока слабо рассматривают, считают в Минэнерго, потому что кроме кредитов на покупку оборудования для дата-центров необходимо финансировать объекты генерации и закупать оборудование у машиностроителей. Как считают в «Россетях», участники рынка не хотят строить станции, например, на 400 МВт с учетом требований резервирования в 100%, считая предпочтительным строительство на 200 МВт с подключением к энергосистеме, но без оплаты резервирования.

Николай Саламов из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка считает, что в случае более интенсивного наращивания мощностей ЦОДов их размещение вблизи недозагруженных электростанций может помочь избежать нехватки мощностей, но в этом случае стоит учитывать развитость каналов связи и критичность времени отклика. Предоставление льготных тарифов на электроэнергию для ЦОДов, по мнению аналитика, обосновано для развития цифровой инфраструктуры, но их введение без бюджетной компенсации может увеличить перекрестное субсидирование и привести к росту тарифов для иных потребителей. Более сбалансированным подходом может стать предоставление налоговых преференций и адресных мер поддержки, полагает господин Саламов.

Анна Тыбинь