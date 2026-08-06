Стойки в полный рост

Средняя стоимость стойки в Москве во втором квартале достигла 170,8 тыс. руб., прибавив 15,7% за год, а в Санкт-Петербурге — 138 тыс. руб. при росте в 31,3%. Участники рынка связывают удорожание с ограниченным предложением. Дополнительное давление оказывают переход заказчиков на стойки высокой мощности для сложных вычислительных задач, а также рост операционных издержек дата-центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В 2026 году рынок коммерческих центров обработки данных (ЦОД) вступил в новый этап роста цен: если средняя стоимость стойки 5 кВт (самая популярная позиция на рынке) в Москве во втором квартале 2025 года составляла 147,6 тыс. руб., то в во втором квартале 2026-го — уже 170,8 тыс. руб., прирост составил 15,7%. В Санкт-Петербурге прирост еще больше — 31,3% (со 104,3 тыс. до 138 тыс. руб.). Это следует из совместного отчета iKS-Consulting и дистрибутора услуг colocation 3data.

При этом, как отмечают исследователи, в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года наблюдалась стабилизация цен. Рост обусловлен не столько спросом, сколько ограниченным предложением, считают исследователи. Также на рынке становится больше премиальных площадок (с повышенным уровнем надежности и удобным месторасположением), так как они повышают цены быстрее рынка, а отдельные площадки «второго эшелона» сохраняют более умеренные тарифы.

148 миллиардов рублей объем рынка коммерческих ЦОДов в РФ по итогам 2025 года, по данным BusinesStat.

Динамика повышения цен на услуги colocation в Москве и Санкт-Петербурге может оказаться долгосрочным трендом, который продлится минимум до 2027–2028 годов, отмечают в пресс-службе 3data. Впрочем, на рынке ЦОДов появляется все больше новых игроков, например девелоперы. Активное вовлечение в строительство дата-центров девелоперов может повлиять на темпы строительства новых площадок, добавляют в 3data.

Ограниченное предложение сейчас связано с тем, что стоимость денег высока и немногие инвестируют в строительство новых дата-центров, отмечает директор центра по работе с клиентами РТК-ЦОД Алексей Шувалов. По его словам, на московском рынке добавляется фактический запрет на выделение новых площадок и выдачу технических условий на подключение электроэнергии. Те проекты, которые были согласованы ранее, будут достроены и введены в эксплуатацию, а новые объекты запускаться не будут.

Отдельно в РТК-ЦОД отмечают растущую потребность заказчиков в стойках высокой мощности. Традиционные машинные залы проектировались под 5–8 кВт на стойку, а для размещения GPU-оборудования (вычислительной среды, в которой ресурсы оснащены графическими процессорами) сегодня нужны стойки на 15–20 кВт. Это заставляет переоборудовать существующие площадки, что сокращает их физическую емкость: в машинном зале, где раньше вставало 200 стандартных стойко-мест, после переконфигурации под высокую мощность остается лишь 50–70. Такой переход дополнительно сжимает доступное предложение и подталкивает цены вверх.

Среди непредвиденных затрат российских дата-центров гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин приводит и новые требования по обеспечению безопасности.

Также, по его словам, вносят свой вклад и растущие цены на электроэнергию. «Все эти издержки дата-центр компенсирует за счет компаний, размещающих на его территории свое оборудование, а те, в свою очередь, перекладывают допрасходы уже на свою клиентскую базу»,— отмечает он. Дополнительное влияние оказывают удлинение логистических цепочек, необходимость создавать запасы оборудования и рост стоимости страхования объектов критической инфраструктуры, добавляют в УК ЗПИФ «Рентал ПРО» (в портфеле три ЦОДа — в Домодедово, Петербурге и Новосибирске).

При этом параллельно со стойко-местами растет и спрос на облака, платформенные сервисы и выделенные серверы в аренду, отмечает директор направления дата-центров Selectel Илья Михайлов. Для значительной части задач облако оказывается более быстрым и экономичным решением, чем аренда стойки, особенно в условиях дефицита.

Филипп Крупанин