Стойки за ценой не постоят

Указ президента, позволяющий вводить временное государственное управление в отношении имущества компаний за ненадлежащую защиту объектов критической инфраструктуры, уже повлиял на работу центров обработки данных. Операторы ЦОДов теперь должны подтвердить наличие комплексной системы предотвращения инцидентов — от физической защиты и противодействия БПЛА до киберустойчивости. Расходы на модернизацию, по оценкам участников рынка, приведут к росту стоимости их услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

“Ъ” опросил участников рынка центров обработки данных о влиянии на их работу указа президента №604 от 24 августа, позволяющего вводить временное государственное управление в отношении имущества объектов критической инфраструктуры, которые не обеспечили надлежащую защиту, в том числе от БПЛА. Основанием для введения временного управления может стать непринятие мер по безопасности, нарушение установленных требований, создание угрозы нормальному функционированию объекта, а также неэффективность мер по пресечению атак с использованием беспилотных летательных аппаратов или несвоевременное восстановление работы. Временным управляющим по умолчанию назначается Росимущество. Под действие указа подпадают объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, транспортной и коммунальной инфраструктуры, энергетики, жизнеобеспечения и др.

Участники рынка отмечают, что под его действие попадают крупные сооружения связи, включая коммерческие и ведомственные ЦОДы, от которых зависит стабильность работы госорганов, банковского сектора и федеральных операторов. Все крупные ЦОДы уровня Tier III и выше давно обеспечены системами информбезопасности различного уровня, отмечает гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев. «Поэтому сейчас речь идет главным образом о физической защите»,— отметил он.

Ряд российских дата-центров уже начал модернизацию систем защиты внешнего инженерно-технологического оборудования под требования современных вызовов, сказал гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

«ЦОДы однозначно попадают под действие этой нормы, и РТК-ЦОД на постоянной основе работает с рисками и в целях обеспечения безопасности совершенствует меры защиты в соответствии с внутренними регламентами и актуальными требованиями»,— отметили в пресс-службе РТК-ЦОД («Ростелеком»). Selectel, Yandex Cloud, IXcellerate, «К2 Интеграции», «Росатом», 3data и АНО КС ЦОД отказались от комментариев.

181 количество дата-центров в России, по данным БКС на февраль 2026 года

«Основные мощности коммерческих ЦОД, около 80–90%, сосредоточены в европейской части России, прежде всего в Московском регионе и Петербурге, и до последнего времени защита от воздушных угроз не являлась стандартным элементом проекта дата-центра»,— отмечает источник “Ъ” на рынке. По его словам, на фоне развития ударных БПЛА и использования спутниковых каналов связи для управления беспилотными системами эта угроза становится существенно более актуальной. «Мы ожидаем, что следующим этапом станет появление более детальных отраслевых требований, которые определят необходимый набор мероприятий в зависимости от категории и критичности объекта»,— отметил источник.

Кроме физической и инженерной устойчивости (защиты генераторов, систем охлаждения, узлов связи и т. д.), по мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, также для операторов ЦОДов важна и киберустойчивость, создание резервных каналов связи, защита от DDoS, управление уязвимостями и прочее. «Безусловно, для индустрии это означает заметное увеличение капитальных затрат, что в долгосрочной перспективе неизбежно отразится на себестоимости ИТ-инфраструктуры для конечных потребителей»,— говорит Никита Цаплин. При этом, по мнению господина Жарского, рост цен будет неравномерным, поскольку сильнее прочих затронет критичные телекоммуникационные, государственные и финансовые дата-центры — «риски для них наиболее высоки».

Филипп Крупанин