Стоянка каршеринга может выйти боком

Представители депутатского корпуса отзывались о губернаторском законопроекте с осторожным негативом. Например, единоросс Наталия Астахова считает, что повышение штрафов «в нынешней обстановке» требует взвешенного подхода. Ужесточение санкции, по ее мнению, вынудит автомобилистов с новой силой искать места в и без того запаркованных дворах. Меру она назвала «преждевременной», в том числе из-за регулярных проблем с интернетом. Ранее петербуржцы уже жаловались на трудности при оплате парковки из-за ограничений связи. Еще один представитель «Единой России», депутат Вера Сергеева заявила, что логика штрафа для физлиц в 5 тыс. «прослеживается», однако штраф в 30 тыс. для бизнеса станет критичным. Она предложила не менять концепцию действующего закона и оставить размер штрафа для физических и юридических лиц на одном уровне. Сейчас и бизнес, и физические лица платят по 3 тыс. рублей за нарушение правил оплаты парковки.