Стоянка каршеринга может выйти боком
В Петербурге обсуждают десятикратное увеличение штрафов за неоплату парковки для арендных авто
12.10.2026, 18:44
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приступило к обсуждению инициативы губернатора о повышении штрафов за неоплату парковки — пока на уровне комиссий. Для физлиц штраф собираются поднять до 5 тыс. рублей. Бизнесу придется хуже. Предпринимателям, прежде всего каршерингу, грозит повышение в 10 раз — с 3 тыс. до 30 тыс. рублей.
Члены парламентской комиссии по транспорту 12 октября поддержали законопроект о десятикратном увеличении штрафов за неоплату парковки для юридических лиц, но с оговорками. Парламентарии договорились создать рабочую группу для разработки поправок. Сам законопроект внес губернатор Александр Беглов. В Смольном утверждают, что повышение штрафов назрело давно. К тому же некоторые автовладельцы находят возможность сэкономить: в зависимости от тарифа длительная стоянка может оказаться дороже штрафа. В пояснительной записке к законопроекту лаконично отмечается, что инициатива подготовлена «в целях профилактики и предупреждения совершения административных правонарушений».
Сегодня зоны платной парковки действуют в четырех районах Санкт-Петербурга: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском. Стоимость часа стоянки может составлять от 100 до 360 рублей в час в зависимости от загруженности дорог.
На заседание комиссии пригласили представителей бизнеса. Член совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») Ольга Саволайнен считает, что повышение штрафов для юрлиц негативно скажется на деятельности компании. Ее коллега, GR-директор «Ситидрайв» Станислав Крупин озвучил собравшимся три основных пожелания к действующей системе платных парковок: укрупнение нарезки парковочных зон, чтобы сократить случаи неточного определения геолокации автомобилей, предоставление возможности досудебного оспаривания постановлений, а также введение пост-оплаты парковки. И Саволайнен, и Крупин заверили, что у кикшеринговых компаний нет умысла нарушать правила использования платных парковок. При этом большинство нарушений возникают по техническим причинам, отметила госпожа Саволайнен. Оспаривание постановлений также сопровождается тратой времени и средств.
У «Делимобиля», по словам госпожи Саволайнен, ежемесячно набирается по 400 штрафов, из которых около 80% — по техническим причинам. Например, из-за ошибок в геолокации. У «Ситидрайва» за месяц набегает порядка 600 штрафов. По подсчетам господина Крупина, десятикратное увеличение штрафов добавит к ежемесячным расходам компании 24 млн рублей.
Представители депутатского корпуса отзывались о губернаторском законопроекте с осторожным негативом. Например, единоросс Наталия Астахова считает, что повышение штрафов «в нынешней обстановке» требует взвешенного подхода. Ужесточение санкции, по ее мнению, вынудит автомобилистов с новой силой искать места в и без того запаркованных дворах. Меру она назвала «преждевременной», в том числе из-за регулярных проблем с интернетом. Ранее петербуржцы уже жаловались на трудности при оплате парковки из-за ограничений связи. Еще один представитель «Единой России», депутат Вера Сергеева заявила, что логика штрафа для физлиц в 5 тыс. «прослеживается», однако штраф в 30 тыс. для бизнеса станет критичным. Она предложила не менять концепцию действующего закона и оставить размер штрафа для физических и юридических лиц на одном уровне. Сейчас и бизнес, и физические лица платят по 3 тыс. рублей за нарушение правил оплаты парковки.