Губернатор Паслер создал комиссию по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал документ, инициирующий процедуру предварительного отбора претендентов на должность главы Екатеринбурга. Как следует из указа, прием заявок от кандидатов продлится 60 дней со дня ухода Алексея Орлова с поста мэра.