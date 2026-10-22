Губернатор Паслер создал комиссию по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга
Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал документ, инициирующий процедуру предварительного отбора претендентов на должность главы Екатеринбурга. Как следует из указа, прием заявок от кандидатов продлится 60 дней со дня ухода Алексея Орлова с поста мэра.
Выдвигать кандидатов могут парламентские партии, региональная общественная палата и Ассоциация муниципальных образований.
Для оценки претендентов создана комиссия из семи человек:
Заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства и главы региона Сергей Никонов (председатель комиссии);
Вице-губернатор Василий Козлов (заместитель председателя комиссии);
Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона — директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев (ответственный секретарь комиссии);
Председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий;
Директор департамента противодействия коррупции Свердловской области Андрей Оборок;
Председатель общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин;
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий.
Согласно утвержденному порядку, решение по кандидатам комиссия должна принять путем голосования. Предложения по отобранным кандидатам председатель комиссии должен представить губернатору в течение десяти календарных дней со дня принятия решения.
Напомним, дума Екатеринбурга утвердила досрочную отставку господина Орлова в связи с избранием в Законодательное собрание Свердловской области 12 октября. В тот же день Денис Паслер подписал указ о назначении первого заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова временно исполняющим обязанности мэра.