Девелопера приземлили

По информации “Ъ”, правительство РФ отказало группе «Самолет» в предоставлении льготного кредита, за которым застройщик обращался ранее. Финансовое положение у девелопера не настолько критическое, чтобы предоставить ему прямую господдержку, но косвенная помощь все же будет оказана. Минфин может объявить об этом уже в пятницу, 20 февраля, по итогам совещания комиссии, которая и должна согласиться на непрямые меры поддержки. Эксперты говорят, что оказание помощи одному игроку из отрасли опасно — за ним могут потянуться и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае выделения помощи «Самолету» за ним могут потянуться и другие

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В случае выделения помощи «Самолету» за ним могут потянуться и другие

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительство РФ отказало ГК «Самолет» в выделении льготного кредита, о котором застройщик просил ранее, рассказали два источника “Ъ”, знакомые с ситуацией. По словам собеседника “Ъ” в банковских кругах, финансовое положение компании не критическое, она справляется с большей частью своих кредитных обязательств, поэтому нет необходимости в прямой господдержке. В «Самолете» сообщили, что на текущий момент у них нет информации о решении властей. В правительстве РФ не ответили на запрос “Ъ”.

Собеседники “Ъ” уточняют, что 20 февраля в Минфине планируется совещание рабочей группы, на котором предполагается утвердить косвенные меры поддержки девелоперу.

В частности, способствование возврату изъятых у группы активов — жилого комплекса «Квартал Марьино» на 855 тыс. кв. м в Новой Москве. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко 18 февраля в рамках дня инвесторов госкомпании также сообщил, что все проекты «Самолета» в структуре кредитного портфеля банка устойчивы. При этом он уточнил, что «Дом.РФ» не рассматривает вопрос финансовой помощи девелоперу.

ГК «Самолет» — крупнейший в России по объему текущего строительства девелопер жилья. Этот показатель, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», составляет 4,5 млн кв. м. Выручка группы в январе—июне 2025 года почти не изменилась год к году и составила 171 млрд руб., чистая прибыль упала в 2,6 раза, до 1,8 млрд руб., согласно отчетности по МСФО. В 2025 году застройщик снизил продажи на 4%, до 272 млрд руб. Основным акционером группы с пакетом 31,6% считался Михаил Кенин, который умер в августе 2025 года.

В начале февраля 2026 года топ-менеджмент «Самолета» обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить льготный кредит примерно на 50 млрд руб. для погашения части долгов (см. “Ъ” от 5 февраля). Тогда в компании объяснили обращение за поддержкой к государству попыткой оптимизировать финансирование ее бизнеса в рамках жесткой денежно-кредитной политики, что «является нормальной рыночной практикой для многих системообразующих отраслей».

Тем не менее другие крупные девелоперы за господдержкой пока не обращались. В ГК ПИК отмечали, что у компании нет в этом необходимости. В ЛСР говорили, что «было бы странно» прибегать к помощи государства. Об этом же заявляли в «Эталоне», ГК «Точно», «Стране Девелопмент». В «Самолете» позже говорили, что, если поддержка не будет оказана, это не станет катастрофой для девелопера. «Компания не уходит в дефолт, у нас нет финансовых разрывов»,— уверяла финансовый директор компании Нина Голубничая. Однако Виталий Мутко говорил, что у «Самолета» существует «определенный кассовый разрыв». Однако, подчеркнул он, зачастую это «не является большой проблемой».

По мнению господина Мутко, текущие проблемы «Самолета» связаны с неправильными ожиданиями компании по поводу развития ситуации на рынке жилья несколькими годами ранее.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что у «Самолета» нет проблем с обслуживанием проектного финансирования и бридж-кредитов, но корпоративный долг покрывать становится все труднее.

Проектная задолженность девелоперской компании сейчас достигает 650 млрд руб., объем средств на эскроу-счетах — 400 млрд руб., уточняла ранее Нина Голубничая. По ее словам, объем проектного бюджета на 2026 год в компании оценивается с точки зрения движения денежных средств в 350 млрд руб., с точки зрения отчета о прибылях и убытках — в 270–280 млрд руб.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев уверен, что отказ в господдержке может быть связан с тем, что проблема не носит системного характера, трудности связаны с необходимостью реструктуризации активов внутри самого «Самолета», чтобы сохранить корпоративную стабильность. Иными словами, государство не видит кризиса во всем строительном секторе, а значит, нет повода для экстренных мер, поясняет он. По данным «Дом.РФ», в 2025 году продажи жилья в новостройках по всей России увеличились на 1% по площади и на 11% — по сумме. В прошлом году было реализовано 25,6 млн кв. м на 5,2 трлн руб.

Кроме того, в случае поддержки «Самолета» есть риск создания опасного прецедента. Это может вызвать цепную реакцию, после чего остальные застройщики могут также выстроиться в очередь за преференциями, считает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. По мнению господина Абелева, запрашиваемая сумма велика: 50 млрд руб.— это годовой бюджет среднего российского региона.

Решением для «Самолета» может стать продажа земельного банка с исходно-разрешительной документацией на высокой стадии готовности, считает Дмитрий Шелковский. Также эксперт видит выход в поиске финансового партнера среди крупных финансовых институтов. Также девелопер может провести переговоры с банками о реструктуризации долга и работу по оптимизации расходов и повышению операционной эффективности, заключает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым.

Дарья Андрианова, София Мешкова, Халиль Аминов, Виталий Гайдаев