Девелопер укрылся за долгами
«Самолету» спрогнозировали снижение кредитного рейтинга
08.10.2026, 20:58
Кредитный рейтинг группы «Самолет», возглавляющей список крупных российских застройщиков жилья, может быть понижен до негативного, заявило АКРА. Причина — в большом объеме обязательств, превысивших в первой половине 2026 года 1 трлн руб. Компании едва ли удастся снизить такую долговую нагрузку за счет поступающих от операционной деятельности денег и привлечения дополнительных средств на долговом рынке.
АКРА заявило 8 октября, что прогнозирует понизить кредитный рейтинг «Самолета» со стабильного до негативного. В сообщении рейтингового агентства приводятся основные причины такого решения — от снижения объемов продаваемого застройщиком жилья до существенной долговой нагрузки. Негативный прогноз для кредитного рейтинга крупного застройщика сделан впервые за много лет. «Самолет» с текущим объемом строительства в 4,36 млн кв. м (по данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ») возглавляет топ-100 застройщиков жилья страны.
В первой половине 2026 года общий долг «Самолета», согласно отчетности компании, достиг 1,1 трлн руб., что на 14,3% больше год к году. У ближайшего конкурента застройщика — группы ПИК — эта сумма за этот же период хотя и оказалась выше, 1,5 трлн руб., но динамика годового прироста была ниже — 2,9%. ГК ЛСР увеличила за это же время долги всего на 0,7% год к году, до 529,9 млрд руб., «Инград» — на 1,4%, до 139,9 млрд руб., а «Эталон» сократил на 10,1%, до 298,6 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных из отчетностей компаний.
Ситуацией с долгами «Самолета» крайне обеспокоены крупные кредиторы застройщика. Как сообщал “Ъ” 17 сентября, Сбербанк может получить в управление часть бизнеса группы в рамках реструктуризации займов компании. Эту информацию “Ъ” 8 октября подтвердил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Банк, как он заявил, «сейчас работает над планом улучшения ситуации в "Самолете"». О проблемах у застройщика стало известно в начале 2026 года. Тогда компания обратилась в федеральное правительство с просьбой предоставить льготный кредит в размере 50 млрд руб. в виде господдержки в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ.
Никита Стасишин, замглавы Минстроя РФ, «Московской перспективе» в сентябре 2026 года:
«Есть совещания, проводимые раз в неделю. Конкретно с ''Самолетом''».
АКРА, прогнозируя понижение кредитного рейтинга «Самолета», приводит такой аргумент: «Взвешенное отношение скорректированного чистого долга к FFO (средства от операционной деятельности.— “Ъ”) до чистых процентных платежей с 2024 по 2029 год оценивается на уровне 8,2х». Этот высокий показатель, по мнению ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, «может быть сигналом о возможном дефолте по обязательствам в будущем». У российских девелоперов показатель считается нормальным, если не превышает 5х, сейчас этот коэффициент самый низкий у ГК ПИК — 0,4х, у ЛСР и Glorax — не превышает 3х, добавляет эксперт.
Негативный прогноз может привести к удорожанию для «Самолета» новых заимствований и осложнить привлечение финансирования, считает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым.
Застройщик сейчас даже при желании не сможет разместить облигации и привлечь дополнительные средства, добавляет член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев. Компания в мае и октябре 2026 года допустила два технических дефолта по выплатам купонов по облигациям. Снижение кредитного рейтинга предполагает для держателей облигаций «Самолета» рост волатильности и, что более важно, повышение риска неисполнения обязательств, отмечает директор аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Компании будет сложно нарастить выручку за счет продажи жилья. По итогам августа 2026 года в целом по РФ продажи квартир в новостройках снизились на 17,7% год к году, до 37,8 тыс., подсчитали в Dataflat.ru. При этом, считает госпожа Пырьева, говорить о банкротстве «Самолета» не придется по репутационным причинам. Наиболее вероятный сценарий — реструктуризация долга или передача части бизнеса в управление «Сберу» как крупнейшему кредитору, предполагает эксперт.