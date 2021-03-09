1 га на ул. Чапаева выкупит ГК «Развитие» за 37,7 млн рублей

ГК «Развитие» Сергей Гончарова признана победителем повторного аукциона «Дом.РФ» по продаже участка под застройку площадью 1,08 га на улице Чапаева в Воронеже, предложив 37,7 млн руб., следует из протокола о результатах аукциона Дом.РФ. Это почти на 100 млн руб. меньше предложения группы на первых торгах по продаже участка в конце 2020 года. Тогда структура ГК «Развитие» - ООО «Билд Развитие» готова была заплатить 135,7 млн руб.

Начальная цена первых и повторных торгов составляла 36,97 млн руб. Ко второму аукциону также были допущены ООО «Центрстрой» и ООО «Крит-система». ГК Хамина и Домостроительный комбинат, которые в ходе торгов в конце 2020 года довели максимальную цену участка до 141 млн руб. в повторном аукционе не участвовали.

По словам Сергея Гончарова, итоговая цена аукциона - «нормальная цена для данного участка». «Развитие» планирует менять зону разрешенного использования под жилую застройку, а также разработать зону охраны для ОКН «Водонапорная башня романовской слободы». Высотность планируемого здания может составить, по словам девелопера, 6-8 этажей. В собственности группы находится смежный участок площадью 25 соток.

На первые торги, напомним, заявки подали 11 компаний. В итоге победителем была признана ГК Хамина, предложившая за 1,08 га 141 млн руб. Но она не стала подписывать с агентом договор купли-продажи. Причиной этого стал подготовленный спустя пять дней после аукциона региональным управлением по охране объектов культурного наследия проект по постановке на учет защитной зоны «Водонапорной башни Романовской слободы», занимающей большую часть участка под застройку. Защитная зона теперь расширена в некоторых местах до 200 м, а в аукционной документации «Дом.РФ» даже 100-метровая защитная зона, законодательно закрепленная за всеми ОКН с 2016 года, среди обременений указана не была.

Подробнее об участке и претендентах на него — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова