МногОООбещающее развитие

Воронежская группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова вложит 18,6 млрд руб. в строительство трех жилых комплексов в Воронеже и апарт-комплекса в крымских Саках. К концу 2027 года предполагается возвести ЖК «Романовский» на ул. Чапаева, в последнем квартале 2029 года на ул. Ломоносова должен появиться ЖК «Флора», а во втором квартале 2030 года на ул. Матросова — ЖК «Октябрьский квартал». Завершение сакского проекта намечено на 2028 год. По мнению эксперта, жилье будет востребовано, несмотря на общее охлаждение строительного рынка.

ЖК «Романовский» построят рядом с водонапорной башней — историческим памятником начала прошлого века

Фото: ГК «Развитие»

ООО СЗ «Профвыбор Развитие», одна из структур ГК «Развитие», приступило к строительству ЖК «Романовский» по адресу: ул. Чапаева, 68а, рядом с батальонным корпусом и водонапорной башней Романовской слободы — историческими памятниками начала прошлого века.

В проект предполагается вложить 2,9 млрд руб. В первом доме комплекса будет 483 квартиры общей площадью 24,9 тыс. кв. м. Площадь коммерческой застройки, включающей 76 нежилых помещений, составит 2 тыс. кв. м. Дом предполагается сдать к концу 2027 года. В дальнейшем «Развитие» планирует построить здесь целый квартал.

Г-образный дом будет состоять из четырех секций высотой от 12 до 18 этажей. Наземная парковка рассчитана на 258 мест. Предполагается панорамное остекление лоджий. Планировки будут включать студии, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. На первых этажах застройщик обещает оборудовать колясочные и лапомойки.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Профвыбор Развитие» зарегистрировано в 2017 году в Воронеже как заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Генеральный директор и единственный собственник — Сергей Гончаров. Выручка и чистая прибыль по итогам 2023 года — 0 руб.

ГК «Развитие» приобрела участок в собственность весной 2021 года за 37,7 млн руб. по результатам аукциона «Дом.РФ». Торги были повторными, первые выиграла ГК Хамина с предложением в 141 млн руб., но договор купли-продажи заключен не был.

Причиной этого стал подготовленный спустя пять дней после аукциона региональным управлением по охране объектов культурного наследия проект по постановке на учет защитной зоны объекта культурного наследия (водонапорной башни), занимающей большую часть участка.

Другая структура «Развития» — ООО СЗ «СГ Групп» — займется строительством ЖК «Флора» по адресу: ул. Ломоносова, 114ю, рядом с Ветеринарным институтом патологии, фармакологии и терапии. Инвестиции предусмотрены на уровне 2,7 млрд руб., жилая площадь составит 10,6 тыс. кв. м, коммерческая — 863 кв. м. Срок сдачи намечен на четвертый квартал 2029 года.

Участок находится в собственности ГК. В двух домах будет от 15 до 17 этажей, 326 квартир и 65 нежилых помещений. Наземная парковка вместит 269 автомобилей. Планировки будут включать студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с гардеробными и двумя санузлами.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «СГ Групп» зарегистрировано в 2024 году в Воронеже с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Генеральный директор — Олег Тарасов. Единственный учредитель — ООО СЗ «Развитие Актив», принадлежащее, в свою очередь, Сергею Гончарову.

ООО СЗ «Развитие север» ко второму кварталу 2030 года возведет ЖК «Октябрьский квартал» по адресу: ул. Матросова, 64а. Стоимость проекта — 5,5 млрд руб. Общая площадь жилой застройки — 51,8 тыс. кв. м, коммерческой — 4,8 тыс. кв. м.

Участок находится в собственности. Пока речь идет о строительстве четырех домов. В первом будет 256 квартир (14, 8 тыс. кв. м), во втором — 224 (13 тыс. кв. м), в третьем — 371 (19,1 тыс. кв. м), в четвертом — 98 (4,8 тыс. кв. м). Всего же квартал будет состоять из 25 зданий высотой от десяти до 24 этажей. На выбор клиентов будут представлены различные планировки: от студий до четырехкомнатных квартир.

Между третьей и четвертой позициями будет располагаться подземный паркинг.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Развитие север» зарегистрировано в 2015 году в Воронеже с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Генеральный директор и единственный собственник — Сергей Гончаров. Выручка по итогам 2023 года — 0 руб., чистая прибыль — 104 млн руб.

Одновременно со строительством жилья в Воронеже ГК «Развитие» приступает к еще одному проекту в Крыму — апарт-комплексу в городе Саки стоимостью 7,5 млрд руб.

Комплекс, который предполагается достроить в 2028 году, будет включать четыре корпуса высотой от девяти до 13 этажей с общей площадью апартаментов в 53,1 тыс. кв. м, двор-парк,

два открытых и один крытый бассейн, SPA, клубный пляж, летнее кафе, три круглогодичных ресторана, детский амфитеатр для выступлений и конкурсов, теннисный корт. Трехуровневый паркинг будет насчитывать 435, а гостевой открытый — 109 машино-мест.

Президент ассоциации «Эксперты рынка недвижимости Черноземья» Наталия Колесникова полагает, что проекты будут востребованы, несмотря на рост ключевой ставки, сокращение выдачи ипотеки и другие негативные факторы, влияющие на рынок.

«ГК "Развитие" осваивает площадки, которые у них уже есть, быстро и качественно строит,— отметила она.— Спрос остается высоким, люди по-прежнему покупали бы жилье, если бы в большем объеме действовали льготные программы. Возможно, в этом году хорошей ключевой ставки уже не будет, но сохраняется надежда на 2026-й. В рамках проектного финансирования застройщики возводят жилье на средства банков, при этом сроки строительства удлинены и составляют три-пять лет — можно рассчитывать, что за это время произойдут изменения к лучшему. Ведь некоторое количество продаж есть и сегодня, а застройщик может продавать жилье и после того, как сдаст объекты. Другие игроки иначе оценивают свои финансовые возможности, а "Развитие" открывает новые проекты, надеясь на восстановление рынка».

Юрий Голубь