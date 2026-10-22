В Крыму задержан подозреваемый в передаче сведений о Черноморском флоте
ФСБ: агент СБУ из Севастополя собирал сведения о Черноморском флоте России
Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя 1969 года рождения. Его подозревают в передаче сведений о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота России в интересах Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Ведомство называет задержанного агентом 5-го управления ДКР Службы безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ, он «из корыстных побуждений» связался с представителем СБУ и через мессенджер WhatsAp передавал ему полученную информацию. Эти данные могли быть использованы «против безопасности Российской Федерации», утверждает спецслужба.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). По указанной статье ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Решением суда мужчину заключили под стражу.