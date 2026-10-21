Столичная фирма попала в «черный список» за срыв содержания дорог в Черноземье
В реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года включили московское ООО «Строймагистраль», занимавшееся содержанием федеральных трасс в Орловской, Курской и Белгородской областях. Основанием стало существенное нарушение условий госконтрактов на общую сумму 4 млрд руб. Об этом сообщили в региональном управлении ФАС. Только это ведомство включало «Строймагистраль» в РНП 14 раз.
По данным управления, подрядчик перестал косить траву и убирать мусор, а также контролировать состояние дорожного покрытия, знаков, остановочных павильонов и разметки. Заказчик — ФКУ УПРДОР «Москва — Харьков» — неоднократно выдавал предписания об устранении нарушений, однако компания их не исполняла.
В Орловском УФАС отметили, что бездействие подрядчика оставило федеральные трассы без надлежащего содержания и создало прямую угрозу жизни граждан.
По данным Rusprofile, ООО «Строймагистраль» зарегистрировано в Москве в феврале 2009 года для строительства автодорог и автомагистралей. Единственный владелец — гендиректор Дмитрий Тарасов. По итогам 2025 года выручка общества составила 18 млрд руб., практически не изменившись с 2024 года. Чистая прибыль сократилась на 2,1% — с 667 млн руб. до 653 млн руб.
В июле 2026 года Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление о банкротстве «Строймагистрали» от белгородского индивидуального предпринимателя Марины Давыденко (занимается арендой и лизингом грузовых транспортных средств) с суммой исковых требований 24,6 тыс. руб. Позднее к делу присоединились воронежское ООО «Промбит» Павла Попова и Александра Нетребо и тульское ООО «ДА Ойл» Романа Терехова. Очередное заседание назначено на 29 октября.
В мае 2025-го «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Строймагистраль» получила контракт стоимостью 209,1 млн руб. на содержание участка орловской трассы Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов протяженностью 16,14 км. Работы нужно было выполнять с 20 мая 2026 года по 15 августа 2027-го.
С июня «Строймагистраль» приостановила работы по обслуживанию дорог федерального значения в Белгородской области в связи с банкротством. Около 240 км автодорог остались без содержания — это участки в Белгородском, Ивнянском, Прохоровском и Яковлевском округах, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах.