Столичная фирма попала в «черный список» за срыв содержания дорог в Черноземье

В реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года включили московское ООО «Строймагистраль», занимавшееся содержанием федеральных трасс в Орловской, Курской и Белгородской областях. Основанием стало существенное нарушение условий госконтрактов на общую сумму 4 млрд руб. Об этом сообщили в региональном управлении ФАС. Только это ведомство включало «Строймагистраль» в РНП 14 раз.