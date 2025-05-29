Участок трассы в Орловской области будет содержать московская «Строймагистраль»

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва–Харьков Федерального дорожного агентства» нашло подрядчика для содержания действующей сети автодорог общего пользования федерального значения на участке км 137+744 — км 153+814 трассы Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов в Орловской области. Это следует из документов торгов. Контракт заключен с московским ООО «Строймагистраль» по начальной цене 209,06 млн руб.

Протяженность участка — 16,14 км, ширина проезжей части — 7–14 м, компания должна будет заниматься устройством слоев износа и разметкой термопластика, гарантия — один год. Работы должны будут выполняться с 20 мая 2026 года по 15 августа 2027-го.

По данным kartoteka.ru, ООО «Строймагистраль» зарегистрировано в Москве в 2009 году для строительства дорог и автомагистралей. Единственный владелец — гендиректор Дмитрий Тарасов. Выручка в 2024 году составила 17,7 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб.

Компания раньше уже получала подряды в Орловской области. В 2022 году «Строймагистраль» стала победителем торгов на капремонт 15-километрового участка трассы М-2 «Крым» в регионе стоимостью 2,5 млрд руб. Исполнение контракта завершено.

Мария Старикова