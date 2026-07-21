Шуваев: в Белгородской области заключили 14 контрактов на содержание проблемных участков федеральных дорог

ООО «Строймагистраль» с июня приостановило работы по обслуживанию дорог федерального значения в Белгородской области в связи с банкротством. Около 240 км автодорог остались без содержания — это участки в Белгородском, Ивнянском, Прохоровском и Яковлевском округах, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах. На совещании в облправительстве был проработан вопрос оперативного замещения недобросовестного подрядчика. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Общая протяженность трасс федерального значения в Белгородской области составляет 448 км. Это основная магистраль М-2 «Крым», а также вошедшие в ее состав направления на Прохоровку и Губкин и соединительная дорога Белгород — М-4 «Дон». До 1 июня обслуживанием федеральных дорог в регионе занимались две подрядные организации.

По информации главы региона, по состоянию на 21 июля уже заключено 14 краткосрочных контрактов на содержание проблемных участков.

«Это позволяет обеспечить текущее обслуживание дорог — уборку мусора, покос травы, содержание разметки и элементов обустройства, — пока готовятся долгосрочные контракты. Поручил профильным структурам завершить все процедуры до наступления зимнего периода, чтобы дороги были приведены в нормативное состояние»,— пояснил Александр Шуваев.

Отдельно на совещании обсуждался контроль за качеством работ. Следит за содержанием федеральных трасс Ространснадзор — он выдает предписания, штрафует нарушителей и при необходимости передает материалы в правоохранительные органы. Белгородские власти договорились усилить взаимодействие с территориальным управлением ведомства.

«Дороги федерального значения — это не только транзит, но и безопасность наших жителей, особенно в приграничных условиях. Вопрос держу на личном контроле», — подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в 2026 году на капитальный ремонт дорог в Белгороде дополнительно направят 1,2 млрд руб. В период с середины августа до конца октября планируют отремонтировать еще пять участков общей протяженностью свыше 3,7 км. По информации господина Шуваева, в сравнении с прошлым годом объем ямочного ремонта в областном центре вырос почти в пять раз. Износ дорожной сети составляет около 50%.

Денис Данилов