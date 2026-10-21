Права требования банка «Легион» к липецкому бизнесмену оказались никому не нужны

В ходе торгов, проходивших осенью 2022 года, цена лотов снижалась вплоть до минимальных значений. В частности, стоимость прав требований к «Вашутино Парк» опускалась до 247 млн руб., а к «Ивакино Парк» — до 226 млн руб. Тем не менее, согласно актуальной карточке на Федресурсе, прием заявок по этим лотам до сих пор открыт, а сами долги остаются нереализованными.