Права требования банка «Легион» к липецкому бизнесмену оказались никому не нужны
С 2022 года на торгах идет реализация права требования (дебиторской задолженности) к компаниям липецкого бизнесмена Сергея Решетова, который ранее решил обанкротиться с долгами на 568,1 млн руб. Об этом свидетельствуют данные «Федресурса».
Как следует из сообщения о торгах, банк «Легион» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» выставил на публичное предложение два лота. Первый — права требования к ООО «Комплекс Вашутино Парк» (поручителем по договору выступает сам Сергей Решетов) с начальной ценой 726,5 млн руб. Второй — права требования к ООО «Ивакино Парк» с начальной ценой 664,7 млн руб. Период подачи заявок стартовал 1 августа 2022 года, торговая площадка — Российский аукционный дом.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Вашутино Парк» в Химках планировали создать на площади 2,6 га для проведения спортивных тренировок, соревнований и активного отдыха.
В ходе торгов, проходивших осенью 2022 года, цена лотов снижалась вплоть до минимальных значений. В частности, стоимость прав требований к «Вашутино Парк» опускалась до 247 млн руб., а к «Ивакино Парк» — до 226 млн руб. Тем не менее, согласно актуальной карточке на Федресурсе, прием заявок по этим лотам до сих пор открыт, а сами долги остаются нереализованными.
Сам Сергей Решетов заявлял о невозможности погасить кредитные обязательства перед банком на указанную сумму. В 2015 году он выступил поручителем по кредитному договору возглавляемого им ООО «Комплекс Вашутино Парк», но задолженность погашена не была. Весной 2021 года арбитражный суд Московской области ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства. В 2025-ом в отношении уже господина Решетова инициирована процедура реализации имущества. 16 октября этого года конкурсный управляющий Сергей Строганов заявил о ее продлении.