Володин подтвердил планы назначить коммуниста Ющенко своим советником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководитель пресс-службы фракции КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Геннадия Зюганова Александр Ющенко будет назначен его советником.
«Ющенко переходит к нам на работу, сейчас идет оформление документов»,— сообщил господин Володин журналистам (цитата по ТАСС). Изначально о новой должности коммуниста со ссылкой на источники писали «Ведомости».
Александр Ющенко занимается информационным обеспечением деятельности КПРФ с 1995 года. Он стал членом партии в 2006 году. Оставался депутатом Госдумы от КПРФ три созыва подряд — с 2011 по 2026 годы.