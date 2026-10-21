«Привычка вставать до рассвета не гарантирует успеха»

Но научные данные рисуют более сложную картину. Для многих подъем в 5 утра противоречит естественным биологическим ритмам и может ухудшать как здоровье, так и продуктивность. Хронотип отчасти заложен в наших генах, а с возрастом может даже меняться. Подростки, как правило, ложатся и встают позже, а пожилые люди — раньше.