«Привычка вставать до рассвета не гарантирует успеха»
Анна Кулецкая — об особенностях биоритмов
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Пять утра — соцсети уже полны историй успешных людей. Одни бегут нырять в прорубь, другие заполняют дневник благодарности. Гуру продуктивности уверяют: хочешь выиграть эту жизнь — вставай до рассвета, приводя в пример опыт бывшего главы Apple Тима Кука, Илона Маска и прочих персон.
Но научные данные рисуют более сложную картину. Для многих подъем в 5 утра противоречит естественным биологическим ритмам и может ухудшать как здоровье, так и продуктивность. Хронотип отчасти заложен в наших генах, а с возрастом может даже меняться. Подростки, как правило, ложатся и встают позже, а пожилые люди — раньше.
Исследования показывают, что «совы» чаще сталкиваются с недосыпом и эмоциональным выгоранием из-за так называемого социального джетлага. Тем временем у «жаворонков» выше шансы состояться в карьере во многом потому, что общество живет по их расписанию.
Но привычка вставать до рассвета не гарантирует успеха. Если пытаться переломить свой естественный ритм, первоначальный прилив энергии и энтузиазм со временем поутихнут, а усталость возьмет верх. Кроме того, среди известных предпринимателей, писателей и исторических деятелей немало «сов», которые выбирали жизнь по собственному графику.
Например, Джеймс Джойс вставал поздним утром и завтракал прямо в постели, а пик его творческой деятельности приходился на глубокую ночь. Марсель Пруст тоже предпочитал писать в звенящей ночной тишине, не отвлекаясь на дневной шум. А Уинстон Черчилль хоть и просыпался рано, но оставался в кровати, чтобы поработать, почитать почту и свежую прессу, а после обеда отправлялся на короткий дневной сон.
Среди примеров есть и наши современники. Глава Amazon Джефф Безос делился с The Wall Street Journal, что ненавидит будильники. Он выбирает естественное пробуждение и сложные завтраки.