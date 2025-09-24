Липецкий бизнесмен с долгами на 568 млн попал на первую ступень банкротства

Арбитражный суд Липецкой области ввел процедуру реализации имущества (первая стадия банкротства физлица) в отношении бывшего конкурсного управляющего местного производителя бетона ООО «ЗСК “Ника”» (банкротится) и владельца московской строительной компании ООО «Комплекс Вашутино Парк» Сергея Решетова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Процедура продлится как минимум до 20 марта 2026 года. Финансовым управляющим утвержден член «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Сергей Строганов.

В начале июня Сергей Решетов инициировал самобанкротство из-за долга по банковскому кредиту, процентам и неустойке на 568,1 млн руб. в сумме. Причиной задолженности стало то, что в 2015 году он как директор и учредитель указанной стройфирмы выступил поручителем по кредитному договору. Компания не смогла выполнить обязательства перед банком и сама попала под банкротство — в марте 2021-го в отношении нее было введено конкурсное производство. На момент

Алина Морозова