Липецкий бизнесмен Сергей Решетов с долгами на 568 млн решил стать банкротом

Арбитражный суд Липецкой области принял заявление о банкротстве гендиректора местного ООО «ЗСК “Ника”» (в стадии банкротства) и владельца московской строительной компании ООО «Комплекс Вашутино Парк» (в стадии ликвидации) Сергея Решетова, который сообщил о том, что не может погасить кредитные обязательства перед банком на 568,1 млн руб. Сумма включает основной долг, задолженность по процентам и неустойку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В 2015 году господин Решетов выступил поручителем по кредитному договору возглавляемого им ООО «Комплекс Вашутино Парк», но задолженность погашена не была. Весной 2021 года арбитражный суд Московской области ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства.

Арбитражный суд Липецкой области возбудил производство по делу о банкротстве и назначил заседание на 22 сентября 2025 года.

На этой неделе стало известно, что арбитражный суд Воронежской области признал банкротом ООО «РГМ-Запчасть» — структуру местного машиностроительного холдинга «Рудгормаш» Анатолия Чекменева.

Юрий Голубь