Шохин спрогнозировал снижение ключевой ставки не раньше 2027 года
Шохин: ЦБ на заседании 23 октября сохранит ставку при более жестком сигнале
Банк России (ЦБ) на заседании 23 октября сохранит ставку на прежнем уровне. Регулятор вернется к снижению показателя не раньше 2027 года. Таким прогнозом поделился глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Наверное, в следующем году точно. В этом — сомневаюсь»,— сказал господин Шохин «Интерфаксу» в ответ на вопрос о возможном тренде на снижение ставки. Он предположил, что на предстоящем заседании «риторика жесткая будет».
На прошлом заседании 11 сентября регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14%. До этого ЦБ 10 раз подряд снижал ставку. С июня темпы снижения замедлились с 50 до 25 базисных пунктов.