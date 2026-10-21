«Токаревская птицефабрика» обжаловала взыскание долга в пользу «Русагро»

По данным Rusprofile, ОАО «Токаревская птицефабрика» зарегистрировано в поселке Токаревка Тамбовской области в 2013 году. Основной вид деятельности — производство замороженного мяса птицы. Уставный капитал — 1,8 млрд руб. Собственники скрыты. Директором является Сергей Бугунов. Выручка в 2025 году составила 42 млрд руб., что на 4,5% меньше, чем годом ранее (44 млрд руб.). Чистая прибыль сократилась на 11,1% — с 2,7 млрд в 2024-м до 2,4 млрд руб. в 2025 году.

ООО «Группа компаний "Русагро"» зарегистрировано в 2003 году в Белгороде. Вид деятельности — оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Гендиректор — Тимур Липатов. Собственность распределена между ПАО «Группа „Русагро“» (владеет практически всей долей в уставном капитале) и РФ с участием в 0,01%. В 2025 году выручка компании составила 106,5 млрд руб., увеличившись на 33% к предыдущему году (80 млрд руб.). Чистая прибыль при этом снизилась на 80,7% — с 33,2 млрд до 6,4 млрд руб.