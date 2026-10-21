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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

«Токаревская птицефабрика» обжаловала взыскание долга в пользу «Русагро»

ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова) подало апелляционную жалобу в 19-й арбитражный апелляционный суд. Компания оспаривает решение Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании в пользу белгородского ООО «Группа компаний "Русагро"» (структура одноименного холдинга, основанного Вадимом Мошковичем) 42,9 млн руб. задолженности и неустойки по договору поставки. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Артем Ленц / Коммерсантъ

Речь идет о задолженности и неустойке по договору поставки компонентов для производства комбикормов, заключенному в октябре 2025 года. Согласно приложению, истец должен был передать «Токаревской птицефабрике» 140 т метионина — кормовой добавки — общей стоимостью 42 млн руб. «Русагро» поставило товар в полном объеме, однако покупатель его не оплатил. По условиям договора пеня составляет 0,02% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки. Она продолжит начисляться до момента фактической оплаты долга.

По данным Rusprofile, ОАО «Токаревская птицефабрика» зарегистрировано в поселке Токаревка Тамбовской области в 2013 году. Основной вид деятельности — производство замороженного мяса птицы. Уставный капитал — 1,8 млрд руб. Собственники скрыты. Директором является Сергей Бугунов. Выручка в 2025 году составила 42 млрд руб., что на 4,5% меньше, чем годом ранее (44 млрд руб.). Чистая прибыль сократилась на 11,1% — с 2,7 млрд в 2024-м до 2,4 млрд руб. в 2025 году.

ООО «Группа компаний "Русагро"» зарегистрировано в 2003 году в Белгороде. Вид деятельности — оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Гендиректор — Тимур Липатов. Собственность распределена между ПАО «Группа „Русагро“» (владеет практически всей долей в уставном капитале) и РФ с участием в 0,01%. В 2025 году выручка компании составила 106,5 млрд руб., увеличившись на 33% к предыдущему году (80 млрд руб.). Чистая прибыль при этом снизилась на 80,7% — с 33,2 млрд до 6,4 млрд руб.

15 октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что акционеры ПАО «Группа "Русагро"» досрочно прекратили полномочия совета директоров и избрали новый состав из десяти человек. В мае группу у господина Мошковича конфисковали.
Анна Швечикова