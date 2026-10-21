Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

В воронежском Калаче завершили первый этап реконструкции водопровода за 451 млн

В Калачеевском районе Воронежской области завершен первый этап реконструкции водозабора «Пришиб» с установкой системы очистки. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства. Летом 2025 года контракт на эти работы получила структура ГК «Росводоканал» ООО «РВК. Экосервис» за 451,3 млн руб. Исполнить обязательства требовалось до 31 ноября 2026-го.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Работы проводились на водопроводе от водозабора в селе Пришиб до колодца на улице Тельмана, 112 в Калаче. Первый этап реконструкции предусматривал монтаж наружных сетей канализации, водо-, тепло- и электроснабжения, линий связи, установку системы очистки, благоустройство и пусконаладочные работы.
Определение подрядчика приостанавливало УФАС России по Воронежской области после жалобы местного ООО «Квантум» Сергея Ленченкова. Компания указывала на устаревшее постановление правительства, на которое ссылались в документации при расчете неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств заказчиком. Кроме того, компания указала, что в сметной документации для расчета стоимости работ использовались цены по состоянию на I квартал 2022 года, а сроки исполнения обязательств сочла заниженными. Комиссия УФАС признала жалобу необоснованной.

По данным Rusprofile, ООО «РВК. Экосервис» зарегистрировано в Москве в декабре 2005 года. Уставный капитал составляет 70 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Генеральным директором компании является Игорь Збараг. Единственный учредитель — московское ООО «РВК-Сервис» (99,01 % долей принадлежит ООО УК «Росводоканал», еще 0,99 % — ООО «РВК-Структура»). По итогам 2025 года выручка ООО «РВК. Экосервис» сократилась на 15%, до 2,7 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 8%, до 136 млн руб. В 2024 году показатели составляли 3,1 млрд и 149 млн руб. соответственно.

С 28 августа 2026 года компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков по решению УФАС по Пермскому краю. Причиной указано существенное нарушение условий контракта, которое повлекло за собой расторжение в связи с односторонним отказом заказчика. Исключение из реестра запланировано на август 2028-го.

Мария Свиридова