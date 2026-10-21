В воронежском Калаче завершили первый этап реконструкции водопровода за 451 млн

По данным Rusprofile, ООО «РВК. Экосервис» зарегистрировано в Москве в декабре 2005 года. Уставный капитал составляет 70 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Генеральным директором компании является Игорь Збараг. Единственный учредитель — московское ООО «РВК-Сервис» (99,01 % долей принадлежит ООО УК «Росводоканал», еще 0,99 % — ООО «РВК-Структура»). По итогам 2025 года выручка ООО «РВК. Экосервис» сократилась на 15%, до 2,7 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 8%, до 136 млн руб. В 2024 году показатели составляли 3,1 млрд и 149 млн руб. соответственно.

С 28 августа 2026 года компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков по решению УФАС по Пермскому краю. Причиной указано существенное нарушение условий контракта, которое повлекло за собой расторжение в связи с односторонним отказом заказчика. Исключение из реестра запланировано на август 2028-го.