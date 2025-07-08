Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежский «Кванториум» подал жалобу на торги по реконструкции водозабора «Пришиб»

УФАС России по Воронежской области приостановило определение подрядчика для первого этапа реконструкции водозабора «Пришиб» в Калачеевском районе. Решение было принято в связи с поступлением жалобы от местного ООО «Квантум». Согласно порталу госзакупок, претензию рассмотрят 10 июля.

Как следует из жалобы, компания указала на устаревание постановления правительства, на который в документах ссылаются в части начисления неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательств заказчиком. Кроме того, «Квантум» отмечает, что в сметной документации для определения стоимости работ использованы цены утвержденные по состоянию на I квартал 2022 года, а сроки выполнения работ, установленные в проекте договора, существенно занижены.

Согласно конкурсной документации подрядчик до 31 ноября 2026 года должен смонтировать наружные сети канализации, водо-, тепло- и электроснабжения, линии связи, установить систему очистки, выполнить благоустройство, пуско-наладочные работы. Гарантийный срок составляет пять лет. Начальная стоимость контракта составила 451,3 млн руб.

По данным Rusprofiile ООО «Квантум» зарегистрировано в июне 2017 года в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Сергей Ленченков. Выручка в 2024 году составила 1,5 млн руб., убыль — 1,2 млн руб.

В апреле липецкое МУП «Чаплыгинский водоканал» объявило электронный аукцион на определение подрядчика для проведения реконструкции водозабора в райцентре Чаплыгин за 264,2 млн руб.

Ульяна Ларионова