Воронежский «Кванториум» подал жалобу на торги по реконструкции водозабора «Пришиб»

УФАС России по Воронежской области приостановило определение подрядчика для первого этапа реконструкции водозабора «Пришиб» в Калачеевском районе. Решение было принято в связи с поступлением жалобы от местного ООО «Квантум». Согласно порталу госзакупок, претензию рассмотрят 10 июля.

Как следует из жалобы, компания указала на устаревание постановления правительства, на который в документах ссылаются в части начисления неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательств заказчиком. Кроме того, «Квантум» отмечает, что в сметной документации для определения стоимости работ использованы цены утвержденные по состоянию на I квартал 2022 года, а сроки выполнения работ, установленные в проекте договора, существенно занижены.

Согласно конкурсной документации подрядчик до 31 ноября 2026 года должен смонтировать наружные сети канализации, водо-, тепло- и электроснабжения, линии связи, установить систему очистки, выполнить благоустройство, пуско-наладочные работы. Гарантийный срок составляет пять лет. Начальная стоимость контракта составила 451,3 млн руб.

По данным Rusprofiile ООО «Квантум» зарегистрировано в июне 2017 года в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Сергей Ленченков. Выручка в 2024 году составила 1,5 млн руб., убыль — 1,2 млн руб.

В апреле липецкое МУП «Чаплыгинский водоканал» объявило электронный аукцион на определение подрядчика для проведения реконструкции водозабора в райцентре Чаплыгин за 264,2 млн руб.

Ульяна Ларионова