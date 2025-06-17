На реконструкцию водозабора в Воронежской области выделяют 451 млн рублей

Администрация Калачеевского района Воронежской области объявила открытый конкурс по поиску подрядчика для первого этапа реконструкции водозабора «Пришиб» в Калачеевском районе. Начальная стоимость контракта — 451,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — районный бюджет. Согласно конкурсной документации, подрядчик до 31 ноября 2026 года должен смонтировать наружные сети канализации, водо-, тепло- и электроснабжения, линии связи, установить систему очистки, выполнить благоустройство, пуско-наладочные работы. Гарантийный срок составляет пять лет.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 7 июля. Итоги будут подведены 10 июля.

В феврале ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» братьев Вороновых выиграло подряд на реконструкцию водозабора в индустриальном парке «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области за 425 млн руб.

Юрий Голубь