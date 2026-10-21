Лазертаг стал официальным видом спорта в России

Лазертаг — это командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. Сенсоры размещают на жилетах, касках и повязках. В отличие от пейнтбола и страйкбола, лазертаг не требует расходных материалов.