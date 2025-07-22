«РВК. Экосервис» за 451 млн реконструирует водозабор в Воронежской области

Подряд на первый этап реконструкции водозабора «Пришиб» в Калачеевском районе Воронежской области получило ООО «РВК. Экосервис» (входит в группу компаний РВК), ставшее единственным участником открытого конкурса. Заключен контракт на 451,28 млн руб. при начальной цене в 451,33 млн. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

УФАС России по Воронежской области приостанавливало определение подрядчика в связи с жалобой местного ООО «Квантум», но комиссия ведомства признала ее необоснованной.

Согласно конкурсной документации, подрядчик до 31 ноября 2026 года должен смонтировать наружные сети канализации, водо-, тепло- и электроснабжения, линии связи, установить систему очистки, выполнить благоустройство, пуско-наладочные работы. Гарантийный срок составляет пять лет.

В феврале ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» братьев Вороновых выиграло подряд на реконструкцию водозабора в индустриальном парке «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области за 425 млн руб.

Юрий Голубь