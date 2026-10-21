Потери портов на юге России превысили 200 млрд руб. в месяц из-за атак БПЛА

В сентябре перевалка на терминалах АЧБ упала на 95–100%, пассажиропоток — на 85%. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву ввести господдержку стивидоров по аналогии с аэропортами юга.