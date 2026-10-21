Потери портов на юге России превысили 200 млрд руб. в месяц из-за атак БПЛА
После атак беспилотников и морских дронов на порты Азовского, а затем Черного моря перевалка грузов практически прекратилась, сообщает «Ъ». Совокупные ежемесячные потери бюджетов и бизнеса оцениваются более чем в 200 млрд руб.
Крупнейшие порты — Новороссийск, Тамань, Туапсе — сократили штат: сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили, оптимизировали структуру, перешли на сокращенную неделю. Грузопоток переориентировался на Северо-Запад и сухопутные переходы.
В сентябре перевалка на терминалах АЧБ упала на 95–100%, пассажиропоток — на 85%. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву ввести господдержку стивидоров по аналогии с аэропортами юга.
Среди мер — субсидирование ФОТ, содержания оборудования и инфраструктуры, оплаты ЖКХ, возмещение процентов по кредитам. Патрушев поручил Минтрансу, Минфину, Минсельхозу и Минэкономики рассмотреть предложения.