Блиновская просит отсрочить ее тюремный срок до совершеннолетия детей

Московский городской суд рассмотрит 13 октября апелляционную жалобу на приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной на 5 лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомилось ТАСС, Блиновская просит апелляционную инстанцию предоставить ей отсрочку от исполнения наказания, пока ее детям не исполнится 14 лет (ст. 82 УК).

В апелляционной жалобе осужденная также заявила, что «полностью раскаялась в содеянном», а ее изоляция негативно скажется на воспитании четырех несовершеннолетних детей.

По версии следствия, Блиновская в 2019-2021 годах уклонилась от уплаты налогов более чем на 900 млн руб., используя схемы дробления бизнеса. В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил ее к 5 годам колонии и штрафу в 1 млн руб. Суд обратил в доход государства имущество блогера и удовлетворил гражданский иск на 587 млн руб.