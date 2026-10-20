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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Урал

Власти Екатеринбурга выделили 690 млн рублей на выплаты бойцам СВО и их семьям

В бюджете Екатеринбурга на 2026 год предусмотрели «колоссальные» 690 млн руб. на единовременные выплаты жителям города за заключение контракта с Министерством обороны РФ и семьям погибших участников специальной военной операции (СВО), рассказал на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения директор департамента социальной политики мэрии Вадим Чернопенев. По словам чиновника, в начале службы горожане получают из местной казны по 200 тыс. руб., в случае гибели военного семьям направляют по 30 тыс. руб.

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Город развернул серьезную денежную помощь за счет местного бюджета»,— подчеркнул господин Чернопенев.
Чиновник добавил, что за каждой семьей погибшего участника СВО власти закрепили «серьезное сопровождение и патронаж всех городских служб». «Каждый день мы адресно помогаем шести-семи семьям, горячая линия обрабатывает около 20 обращений»,— сказал глава департамента.

Бюджет Екатеринбурга на 2026 год депутаты гордумы приняли с параметрами 100 млрд руб. по доходам и 103,6 млрд руб. по расходам. Планировалось, что дефицит составит 3,6 млрд руб. После внесения изменений в документ в июне ожидаемый размер поступлений в казну возрос до 101,6 млрд руб., объем трат — до 108,3 млрд руб. Дефицит бюджета увеличился до 6,7 млрд руб.

Ранее, в январе, губернатор Свердловской области Денис Паслер увеличил размер единовременной выплаты жителям региона, заключивших контракт с Минобороны РФ, с 2,5 млн до 2,7 млн руб. С учетом начисления 400 тыс. руб. из федеральной казны и 200 тыс. руб. из бюджета Екатеринбурга, житель столицы Среднего Урала в начале службы сможет разово получить 3,3 млн руб. «Мы продолжим развивать и другие меры поддержки участников СВО и их близких — от социальных гарантий до сопровождения в разных жизненных ситуациях. В 2025 году мы увеличили поддержку в пять раз — на эти цели было направлено порядка 35 млрд руб.»,— сказал тогда господин Паслер.
Василий Алексеев