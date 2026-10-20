Власти Екатеринбурга выделили 690 млн рублей на выплаты бойцам СВО и их семьям

В бюджете Екатеринбурга на 2026 год предусмотрели «колоссальные» 690 млн руб. на единовременные выплаты жителям города за заключение контракта с Министерством обороны РФ и семьям погибших участников специальной военной операции (СВО), рассказал на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения директор департамента социальной политики мэрии Вадим Чернопенев. По словам чиновника, в начале службы горожане получают из местной казны по 200 тыс. руб., в случае гибели военного семьям направляют по 30 тыс. руб.