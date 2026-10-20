Власти Екатеринбурга выделили 690 млн рублей на выплаты бойцам СВО и их семьям
В бюджете Екатеринбурга на 2026 год предусмотрели «колоссальные» 690 млн руб. на единовременные выплаты жителям города за заключение контракта с Министерством обороны РФ и семьям погибших участников специальной военной операции (СВО), рассказал на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения директор департамента социальной политики мэрии Вадим Чернопенев. По словам чиновника, в начале службы горожане получают из местной казны по 200 тыс. руб., в случае гибели военного семьям направляют по 30 тыс. руб.
«Город развернул серьезную денежную помощь за счет местного бюджета»,— подчеркнул господин Чернопенев.
Чиновник добавил, что за каждой семьей погибшего участника СВО власти закрепили «серьезное сопровождение и патронаж всех городских служб». «Каждый день мы адресно помогаем шести-семи семьям, горячая линия обрабатывает около 20 обращений»,— сказал глава департамента.
Бюджет Екатеринбурга на 2026 год депутаты гордумы приняли с параметрами 100 млрд руб. по доходам и 103,6 млрд руб. по расходам. Планировалось, что дефицит составит 3,6 млрд руб. После внесения изменений в документ в июне ожидаемый размер поступлений в казну возрос до 101,6 млрд руб., объем трат — до 108,3 млрд руб. Дефицит бюджета увеличился до 6,7 млрд руб.
Ранее, в январе, губернатор Свердловской области Денис Паслер увеличил размер единовременной выплаты жителям региона, заключивших контракт с Минобороны РФ, с 2,5 млн до 2,7 млн руб. С учетом начисления 400 тыс. руб. из федеральной казны и 200 тыс. руб. из бюджета Екатеринбурга, житель столицы Среднего Урала в начале службы сможет разово получить 3,3 млн руб. «Мы продолжим развивать и другие меры поддержки участников СВО и их близких — от социальных гарантий до сопровождения в разных жизненных ситуациях. В 2025 году мы увеличили поддержку в пять раз — на эти цели было направлено порядка 35 млрд руб.»,— сказал тогда господин Паслер.