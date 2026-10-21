Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов

Автомобилистам советуют по возможности перенести поездки на более позднее время — после 20:00. Для передвижения по городу рекомендуется выбирать метро, что поможет избежать задержек в пути. Водителей также просят заранее планировать маршрут и закладывать дополнительное время на дорогу.