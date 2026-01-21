Единовременную выплату для свердловских бойцов СВО подняли на 200 тыс. рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил на 200 тыс. руб. увеличить размер единовременной выплаты жителям региона, которые заключили контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции (СВО). Теперь она составляет 2,7 млн руб., передает департамент информационной политики региона.

С учетом федеральной единовременной выплаты от Минобороны в 400 тыс. руб. общий размер выплаты уральским бойцам достиг 3,1 млн руб. Родственникам и всем детям из семьи военнослужащего продолжат выплачивать единовременную выплату в 20 тыс. руб. «Мы продолжим развивать и другие меры поддержки участников СВО и их близких — от социальных гарантий до сопровождения в разных жизненных ситуациях. В 2025 году мы увеличили поддержку в пять раз — на эти цели было направлено порядка 35 млрд руб.»,— добавил губернатор.

Ранее правительство Свердловской области расширило меры поддержки участников СВО и их семей: с 1 января они полностью освобождены от уплаты налога на транспорт с любой мощностью двигателя.

Ирина Пичурина