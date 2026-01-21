Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Единовременную выплату для свердловских бойцов СВО подняли на 200 тыс. рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил на 200 тыс. руб. увеличить размер единовременной выплаты жителям региона, которые заключили контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции (СВО). Теперь она составляет 2,7 млн руб., передает департамент информационной политики региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С учетом федеральной единовременной выплаты от Минобороны в 400 тыс. руб. общий размер выплаты уральским бойцам достиг 3,1 млн руб. Родственникам и всем детям из семьи военнослужащего продолжат выплачивать единовременную выплату в 20 тыс. руб. «Мы продолжим развивать и другие меры поддержки участников СВО и их близких — от социальных гарантий до сопровождения в разных жизненных ситуациях. В 2025 году мы увеличили поддержку в пять раз — на эти цели было направлено порядка 35 млрд руб.»,— добавил губернатор.

Ранее правительство Свердловской области расширило меры поддержки участников СВО и их семей: с 1 января они полностью освобождены от уплаты налога на транспорт с любой мощностью двигателя.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все