Марин Ле Пен сохраняет лидерство в президентской гонке

При этом за второе место идет напряженная борьба. Лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон («Непокоренная Франция») занимает второе место во всех сценариях с 15- 20% голосов, он в любом случае выходит во второй тур. Умеренно левый кандидат Рафаэль Глюксманн («Общественное пространство») укрепляет позиции ведущего кандидата от левых вне «Непокоренной Франции» (12–16%), а в ряде случаев идет наравне с правоцентристским кандидатом Эдуаром Филиппом («Горизонты») или опережает его. В центристском блоке Филипп продолжает терять поддержку — с 21% в конце сентября до 15% сейчас, тогда как кандидат от пропрезидентской партии «Возрождение» Габриэль Атталь стабильно удерживает 13%.