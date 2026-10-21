Марин Ле Пен сохраняет лидерство в президентской гонке
Согласно опросу Ifop-Fiducial, проведенному во Франции после протестов 17 октября, лидер крайне правых Марин Ле Пен («Национальное объединение») занимает лидирующие позиции в президентской гонке 2027 года. Если бы голосование проводилось сейчас, она получила бы в первом туре от 34% до 38% голосов и опередила бы своего ближайшего соперника на 18–22 процентных пункта.
При этом за второе место идет напряженная борьба. Лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон («Непокоренная Франция») занимает второе место во всех сценариях с 15- 20% голосов, он в любом случае выходит во второй тур. Умеренно левый кандидат Рафаэль Глюксманн («Общественное пространство») укрепляет позиции ведущего кандидата от левых вне «Непокоренной Франции» (12–16%), а в ряде случаев идет наравне с правоцентристским кандидатом Эдуаром Филиппом («Горизонты») или опережает его. В центристском блоке Филипп продолжает терять поддержку — с 21% в конце сентября до 15% сейчас, тогда как кандидат от пропрезидентской партии «Возрождение» Габриэль Атталь стабильно удерживает 13%.
Во втором туре Марин Ле Пен побеждает во всех смоделированных вариантах. Наиболее конкурентным соперником остается Эдуар Филипп (44% против 56%), однако он потерял 4 пункта с конца августа. Далее следуют Рафаэль Глюксманн (43%), Габриэль Атталь (42%) и Франсуа Олланд (41%). Жан-Люк Меланшон значительно отстает с 32% против 68% у Ле Пен.