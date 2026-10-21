В Венгрии задержан бывший глава Нацбанка Дьердь Матолчи

Защита экс-главы Нацбанка заявила, что его подозревают в «экономическом мошенничестве, повлекшем значительный финансовый ущерб», а также в использовании поддельного документа. Адвокат добавил, что допрос подозреваемого еще не проводили. По данным издания, задержаны несколько человек, в том числе адвокат сына чиновника Адама Матолчи и высокопоставленный сотрудник компании, владеющей виллой на Миконосе, которую СМИ связывают с Адамом Матолчи.