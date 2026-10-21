В Венгрии задержан бывший глава Нацбанка Дьердь Матолчи
Бывший глава Национального банка Венгрии Дьердь Матолчи был задержан сегодня утром. Он доставлен в Центральную следственную прокуратуру, сообщает местное издание Telex.
Защита экс-главы Нацбанка заявила, что его подозревают в «экономическом мошенничестве, повлекшем значительный финансовый ущерб», а также в использовании поддельного документа. Адвокат добавил, что допрос подозреваемого еще не проводили. По данным издания, задержаны несколько человек, в том числе адвокат сына чиновника Адама Матолчи и высокопоставленный сотрудник компании, владеющей виллой на Миконосе, которую СМИ связывают с Адамом Матолчи.
Центральная следственная прокуратура Венгрии сообщила, что «в нескольких местах» проводятся следственные действия по делу о присвоении денег, повлекшем значительный финансовый ущерб. О каких-либо задержаниях ведомство информации не предоставило.
Дьердь Матолчи занимал пост министра экономики Венгрии (в 2000–2002 и 2010–2013 годах). После был назначен председателем Национального банка Венгрии, пробыл на этой должности до 2025 года.
В сентябре Нацбанк Венгрии подал заявление в правоохранительные органы о подозрении в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Причиной послужило обесценивание пяти принадлежащих банку объектов недвижимости при бывшем руководстве.